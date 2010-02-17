Переміщено з "Правил"
Докта 17-02-2010 13:29
Только чур на другие ветки не заходить ,а мы не будем на Вашу )))
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Авторська тема користувача budivelnik. Форум Будівельник завжди правий на Finance.UA. Ринок будівництва і будівельних матеріалів, обговорення зміни цін на ринку житла. Аналітичні дані, прогнози і тенденції, вартість будівельних матеріалів.
Додано: Сер 17 лют, 2010 14:41
Емоційні викрики без смислового навантаження
Переміщено з "Правил"
Докта 17-02-2010 13:29
Только чур на другие ветки не заходить ,а мы не будем на Вашу )))
Додано: Нед 28 лют, 2010 23:03
Переміщено з "Міфи на ринку" як повідомлення які не мають жодного відношення до теми
Дмітр 25-02-2010 12:58
рождаемость поднялась, друзья! скажите Ющенко спасибо!
ант_стрх 28-02-2010 21:54
личный пример - лучшее руководство
Додано: Сер 10 бер, 2010 12:00
Шановний будівельник!
На сусідній гілці вас вчать математики, а я тут буду доносити до вашого відома правила української мови.
Буль-ласка, не пишіть більше ніколи "вистарчає"... просто коробить від такої безграмотності.
Спільнокореневі слова - статок, достача, нестача.
1 Не люблю емоційних викриків , тому хочу подивитись на свої математичні помилки , якщо правда Ви в стані їх знайти
2 Це по нашому
Бувший будівельник - сьогоднішнього , на фінансовому форумі граматиці вчить .
По будівництву у Вас є що сказати :?:
[url]http://www.slovnyk.net/index.php?swrd=вистачати[/url]
Додано: Пон 29 бер, 2010 20:47
Переміщено з " Прогнози в абсолютних цифрах " за не відповідність темі .
cuteman Додано: Пн 29 Бер, 2010 13:32
ПРЕДЛАГАЮ ИГНОРИРОВАТЬ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПУЗЫРИ BUDIVELNIK'А
Пытаясь втянуть людей в дискуссию, подобные товарищи хотят разогреть рынок.
Скажем прямо: НЕ ПОЛУЧИТСЯ !
Квартиры, дома и строительство будет только дешеветь!
Вот прекрасная статья на эту тему:
http://smi.liga.net/articles/IT101699.html
Додано: Нед 17 лис, 2024 10:53
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