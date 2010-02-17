Форуми / Архіви / Будівельник завжди правий / Емоційні викрики без

смислового навантаження Емоційні викрики без смислового навантаження + Додати

тему Відповісти

на тему Авторська тема користувача budivelnik. Форум Будівельник завжди правий на Finance.UA. Ринок будівництва і будівельних матеріалів, обговорення зміни цін на ринку житла. Аналітичні дані, прогнози і тенденції, вартість будівельних матеріалів.

Додано: Сер 17 лют, 2010 14:41 Емоційні викрики без смислового навантаження Переміщено з "Правил"

Докта 17-02-2010 13:29

Только чур на другие ветки не заходить ,а мы не будем на Вашу ))) budivelnik

Повідомлень: 28247 З нами з: 15.01.09 Подякував: 288 раз. Подякували: 2977 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 лют, 2010 23:03 Переміщено з "Міфи на ринку" як повідомлення які не мають жодного відношення до теми

Дмітр 25-02-2010 12:58

рождаемость поднялась, друзья! скажите Ющенко спасибо!

ант_стрх 28-02-2010 21:54

личный пример - лучшее руководство budivelnik

Повідомлень: 28247 З нами з: 15.01.09 Подякував: 288 раз. Подякували: 2977 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 бер, 2010 12:00

На сусідній гілці вас вчать математики, а я тут буду доносити до вашого відома правила української мови.

Буль-ласка, не пишіть більше ніколи "вистарчає"... просто коробить від такої безграмотності.

Спільнокореневі слова - статок, достача, нестача.



1 Не люблю емоційних викриків , тому хочу подивитись на свої математичні помилки , якщо правда Ви в стані їх знайти

2 Це по нашому

Бувший будівельник - сьогоднішнього , на фінансовому форумі граматиці вчить .

По будівництву у Вас є що сказати :?: 1 Не люблю емоційних викриків , тому хочу подивитись на свої математичні помилки , якщо правда Ви в стані їх знайти2 Це по нашомуБувший будівельник - сьогоднішнього , на фінансовому форумі граматиці вчить .:?:

[url]http://www.slovnyk.net/index.php?swrd=вистачати[/url]

ВИСТАЧАТИ і ВИСТАРЧ А ТИ, -ає , недок., ВИСТАРЧИТИ, -чить, ВИСТАЧИТИ, -чу, -чиш, док. 1. чого і без додатка, безос. Бути достатнім для чого-небудь. 2. перех. і без додатка, заст. Забезпечувати чимсь, давати, постачати щось у достатній кількості. Шановний будівельник!На сусідній гілці вас вчать математики, а я тут буду доносити до вашого відома правила української мови.Буль-ласка, не пишіть більше ніколи "вистарчає"... просто коробить від такої безграмотності.Спільнокореневі слова - статок, достача, нестача.[url]http://www.slovnyk.net/index.php?swrd=вистачати[/url] Irok ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 бер, 2010 20:47

cuteman Додано: Пн 29 Бер, 2010 13:32



ПРЕДЛАГАЮ ИГНОРИРОВАТЬ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПУЗЫРИ BUDIVELNIK'А

Пытаясь втянуть людей в дискуссию, подобные товарищи хотят разогреть рынок.



Скажем прямо: НЕ ПОЛУЧИТСЯ !



Квартиры, дома и строительство будет только дешеветь!



Вот прекрасная статья на эту тему:

http://smi.liga.net/articles/IT101699.html Переміщено з " Прогнози в абсолютних цифрах " за не відповідність темі .cuteman Додано: Пн 29 Бер, 2010 13:32ПРЕДЛАГАЮ ИГНОРИРОВАТЬ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПУЗЫРИ BUDIVELNIK'АПытаясь втянуть людей в дискуссию, подобные товарищи хотят разогреть рынок.Скажем прямо: НЕ ПОЛУЧИТСЯ !Квартиры, дома и строительство будет только дешеветь!Вот прекрасная статья на эту тему: budivelnik

Повідомлень: 28247 З нами з: 15.01.09 Подякував: 288 раз. Подякували: 2977 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 чер, 2015 08:11 Склонна думать что цены на жилье навряд ли упадут. svetylyamam

Повідомлень: 11 З нами з: 18.06.15 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лис, 2024 10:53 svetylyamam написав: Склонна думать что цены на жилье навряд ли упадут. Склонна думать что цены на жилье навряд ли упадут.

Хто зна Хто зна Investor_K

Повідомлень: 10066 З нами з: 21.12.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 904 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератор: Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератор: Ірина_