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EUR/USD от Форекс Украина

Технический анализ EUR/USD от Форекс Украина
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 187188189190
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2017 08:58

Технический анализ EUR/USD на 14.12.2017

Вчера на валютной паре EUR/USD была сильная волатильность на фоне заседания ФРС. На рынке преобладали покупки. В первой половине дня валюта удержала локальную поддержку 1.1735, вследствие чего евро вырос по отношению к доллару США (более 60 пунктов), образовав локальный уровень сопротивления 1.1790. В течение торговой сессии валюта тестировала отметки: 1.1750 и 1.1770. Индикаторы показывают неопределенность на рынке: цена пересекла линии индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA начал подниматься. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.1750; 1.1820. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.1685. При пробитии сопротивления 1.1820, возможно восходящее движение к уровню 1.1900.

Зображення

В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.

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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2017 09:11

Технический анализ EUR/USD на 15.12.2017

Вчера на валютной паре EUR/USD была сильная волатильность на фоне заседания ЕЦБ. На рынке преобладали продажи. В первой половине дня на рынке был флет с диапазоном в 30 пунктов. Во второй половине дня валюта удержала локальное сопротивление 1.1850, вследствие чего евро ослаб против доллара США (более 80 пунктов) и достиг локальной поддержки 1.1775. Индикаторы показывают неопределенность на рынке: цена пересекла линии индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA начал снижаться. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.1750; 1.1820. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.1685. При пробитии сопротивления 1.1820, возможно восходящее движение к уровню 1.1900.

Зображення

В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.

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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 08:47

Технический анализ EUR/USD на 19.12.2017

Вчера на валютной паре EUR/USD преобладали покупки. В первой половине дня валюта удержала локальную поддержку 1.1765, вследствие чего евро вырос по отношению к доллару США (более 60 пунктов) и достиг ключевого сопротивления 1.1820. В течение торговой сессии валюта тестировала отметки: 1.1750 и 1.1800. Индикаторы показывают неопределенность на рынке: цена пересекла линии индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA начал подниматься. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.1750; 1.1820. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.1685. При пробитии сопротивления 1.1820, возможно восходящее движение к уровню 1.1900.

Зображення

В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.

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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 08:59

Технический анализ EUR/USD на 20.12.2017

Вчера на валютной паре EUR/USD вновь преобладали покупки. В азиатскую торговую сессию валюта удержала локальную поддержку 1.1780, вследствие чего евро вырос по отношению к доллару США (более 50 пунктов), преодолев и закрепившись выше ключевого сопротивления 1.1820. В течение торговой сессии валюта тестировала отметки: 1.1805 и 1.1835. Индикаторы показывают силу покупателей на рынке: цена закрепилась выше линий индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA находится в положительной зоне. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.1820; 1.1900. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.1750. При пробитии сопротивления 1.1900, возможно восходящее движение к уровню 1.1960.

Зображення

В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.

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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 09:30

Технический анализ EUR/USD на 21.12.2017

Вчера на валютной паре EUR/USD вновь преобладали покупки. В первой половине дня валюта удержала локальную поддержку 1.1835, вследствие чего евро вырос по отношению к доллару США (более 60 пунктов) и достиг ключевого уровня сопротивления 1.1900. В течение торговой сессии валюта тестировала отметки: 1.1855 и 1.1875. Индикаторы показывают силу покупателей на рынке: цена закрепилась выше линий индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA находится в положительной зоне. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.1820; 1.1900. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.1750. При пробитии сопротивления 1.1900, возможно восходящее движение к уровню 1.1960.

Зображення

В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.

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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 08:57

Технический анализ EUR/USD на 22.12.2017

Вчера на валютной паре EUR/USD была слабая торговая активность. Ярко выраженного трендового движения не произошло. В течение торговой сессии евро находился в боковом движении с диапазоном более 30 пунктов. Валютная пара EUR/USD несколько раз тестировала и пыталась преодолеть локальные уровни поддержки и сопротивления: 1.1855 и 1.1885 соответственно. Индикаторы показывают неопределенность на рынке: цена закрепилась выше линий индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA начал снижаться. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.1820; 1.1900. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.1750. При пробитии сопротивления 1.1900, возможно восходящее движение к уровню 1.1960.

Зображення

В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.

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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 08:34

Технический анализ EUR/USD на 26.12.2017

В пятницу на валютной паре EUR/USD была слабая торговая активность в связи с праздниками. Ярко выраженного трендового движения не наблюдалось. В течение торговой сессии евро находился в боковом движении с диапазоном более 30 пунктов. Валютная пара EUR/USD несколько раз тестировала и пыталась преодолеть локальные уровни поддержки и сопротивления: 1.1830 и 1.1860 соответственно. Индикаторы показывают неопределенность на рынке: цена закрепилась выше линий индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA находится в отрицательной зоне. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.1820; 1.1900. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.1750. При пробитии сопротивления 1.1900, возможно восходящее движение к уровню 1.1960.

Зображення

В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.

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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 11:13

Технический анализ EUR/USD на 27.12.2017

Вчера на валютной паре EUR/USD вновь наблюдалась слабая торговая активность. Ярко выраженного трендового движения не произошло. В течение торговой сессии евро находился в боковом движении с диапазоном более 30 пунктов. Валютная пара EUR/USD несколько раз тестировала и пыталась преодолеть локальные уровни поддержки и сопротивления: 1.1845 и 1.1875 соответственно. Индикаторы показывают неопределенность на рынке: цена закрепилась выше линий индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA находится в отрицательной зоне. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.1820; 1.1900. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.1750. При пробитии сопротивления 1.1900, возможно восходящее движение к уровню 1.1960.

Зображення

В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.

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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 13:27

Технический анализ EUR/USD на 09.01.2018

Вчера на валютной паре EUR/USD было ярко выраженное трендовое движение. В первой половине дня валюта удержала локальное сопротивление 1.2045, вследствие чего евро значительно ослаб против доллара США (более 90 пунктов) и достиг локальной поддержки 1.1960. В течение торговой сессии валюта тестировала отметки 1.1985 и 1.2015. Индикаторы показывают неопределенность на рынке: цена пересекла линии индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA находится в отрицательной зоне. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.1935; 1.2000. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.1865. При пробитии сопротивления 1.2000, возможно восходящее движение к уровню 1.2090.

Зображення

В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.

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