Технический анализ EUR/USD от Форекс Украина

В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Чет 25 січ, 2018 08:57
Технический анализ EUR/USD на 25.01.2018
Вчера на валютной паре EUR/USD вновь преобладали покупки. В первой половине дня валюта удержала ключевую поддержку 1.2300, вследствие чего евро значительно вырос против доллара США (более 100 пунктов) и достиг ключевого сопротивления 1.2415. В течение торговой сессии валюта тестировала отметки: 1.2330 и 1.2390. Индикаторы показывают силу покупателей на рынке: цена закрепилась выше линий индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA находится в положительной зоне. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.2300; 1.2415. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.2225. При пробитии сопротивления 1.2415, возможно восходящее движение к уровню 1.2500.
В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.
Forex – валютный рынок,
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 09:10
Технический анализ EUR/USD на 26.01.2018
Вчера на валютной паре EUR/USD была сильная волатильность. Тем не менее, ярко выраженного трендового движения не было. В течение торговой сессии евро находился в боковом движении с довольно широким диапазоном (более 130 пунктов). Валютная пара EUR/USD несколько раз тестировала и пыталась преодолеть ключевые уровни поддержки и сопротивления: 1.2400 и 1.2525 соответственно. Индикаторы показывают силу покупателей на рынке: цена закрепилась выше линий индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA находится в положительной зоне. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.2415; 1.2525. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.2300. При пробитии сопротивления 1.2525, возможно восходящее движение к уровню 1.2600.
В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.
Forex – валютный рынок,
работающий на вас круглосуточно
Додано: Пон 29 січ, 2018 09:31
Технический анализ EUR/USD на 29.01.2018
В пятницу на валютной паре EUR/USD была сильная волатильность. В то же время ярко выраженного трендового движения не было. В течение торговой сессии евро вновь находился в боковом движении с довольно широким диапазоном (более 70 пунктов). Валютная пара EUR/USD несколько раз тестировала и пыталась преодолеть ключевые уровни поддержки и сопротивления: 1.2415 и 1.2485 соответственно. Индикаторы показывают неопределенность на рынке: цена закрепилась выше линий индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA начал снижаться. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.2415; 1.2525. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.2300. При пробитии сопротивления 1.2525, возможно восходящее движение к уровню 1.2600.
В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.
Forex – валютный рынок,
работающий на вас круглосуточно
Додано: Вів 30 січ, 2018 09:09
Технический анализ EUR/USD на 30.01.2018
Вчера на валютной паре EUR/USD была сильная волатильность. В то же время ярко выраженного трендового движения не было. В первой половине дня валюта удержала локальное сопротивление 1.2425, вследствие чего евро ослаб против доллара США (более 80 пунктов) и достиг локальной поддержки 1.2350. Валюта удержала данную отметку. Во второй половине дня произошла коррекция. Индикаторы показывают неопределенность на рынке: цена пересекла линии индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA находится в отрицательной зоне. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.2300; 1.2415. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.2200. При пробитии сопротивления 1.2415, возможно восходящее движение к уровню 1.2525.
В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.
Forex – валютный рынок,
работающий на вас круглосуточно
Додано: Сер 31 січ, 2018 08:58
Технический анализ EUR/USD на 31.01.2018
Вчера на валютной паре EUR/USD была сильная волатильность. В то же время ярко выраженного трендового движения не было. В первой половине дня валюта удержала локальную поддержку 1.2345, вследствие чего евро значительно вырос против доллара США (более 100 пунктов) и достиг локального сопротивления 1.2450. Валюта удержала данную отметку. Во второй половине дня произошла коррекция. Индикаторы показывают неопределенность на рынке: цена пересекла линии индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA начал подниматься. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.2300; 1.2415. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.2200. При пробитии сопротивления 1.2415, возможно восходящее движение к уровню 1.2525.
http://www.forexua.com/ta/rus/_m_/326825/_p_/image_EUR/eur.gif
В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.
Forex – валютный рынок,
работающий на вас круглосуточно
Додано: Чет 01 лют, 2018 10:36
Технический анализ EUR/USD на 01.02.2018
Вчера на валютной паре EUR/USD была сильная волатильность на фоне заседания ФРС. В то же время ярко выраженного трендового движения не было. В первой половине дня валюта удержала локальную поддержку 1.2410, вследствие чего евро укрепился против доллара США (более 50 пунктов) и достиг локального сопротивления 1.2465. Валюта удержала данную отметку. Во второй половине дня произошла коррекция. Доллар США восстановил большую часть потерь. Индикаторы показывают неопределенность на рынке: цена пересекла линии индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA начал снижаться. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.2300; 1.2415. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.2200. При пробитии сопротивления 1.2415, возможно восходящее движение к уровню 1.2525.
В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.
Forex – валютный рынок,
работающий на вас круглосуточно
Додано: Пон 05 лют, 2018 09:21
Технический анализ EUR/USD на 05.02.2018
В пятницу на валютной паре EUR/USD была сильная волатильность на фоне отчета по рынку труда в США. В то же время ярко выраженного трендового движения не наблюдалось. В первой половине дня валюта удержала локальное сопротивление 1.2515, вследствие чего евро ослаб против доллара США (более 90 пунктов) и достиг ключевой поддержки 1.2415. Валюта удержала данную отметку. Во второй половине дня произошла коррекция. Индикаторы показывают неопределенность на рынке: цена закрепилась выше линий индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA начал снижаться. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.2415; 1.2525. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.2300. При пробитии сопротивления 1.2525, возможно восходящее движение к уровню 1.2600.
http://www.forexua.com/ta/rus/_m_/326892/_p_/image_EUR/eur.gif
В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.
Forex – валютный рынок,
работающий на вас круглосуточно
Додано: Вів 06 лют, 2018 10:44
Технический анализ EUR/USD на 06.02.2018
Вчера на валютной паре EUR/USD преобладали продажи. В первой половине дня валюта удержала локальное сопротивление 1.2470, вследствие чего евро ослаб по отношению к доллару США (более 80 пунктов), преодолев ключевой уровень поддержки 1.2415. В течение торговой сессии валюта тестировала отметки: 1.2395 и 1.2445. Индикаторы показывают неопределенность на рынке: цена пересекла линии индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA находится в отрицательной зоне. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.2300; 1.2415. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.2275. При пробитии сопротивления 1.2415, возможно восходящее движение к уровню 1.2525.
В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.
Forex – валютный рынок,
работающий на вас круглосуточно
Додано: Сер 07 лют, 2018 09:17
Технический анализ EUR/USD на 07.02.2018
Вчера на валютной паре EUR/USD была сильная волатильность. В то же время ярко выраженного трендового движения не наблюдалось. В течение торговой сессии евро находился в боковом движении с довольно широким диапазоном (более 100 пунктов). Валютная пара EUR/USD несколько раз тестировала и пыталась преодолеть ключевые уровни поддержки и сопротивления: 1.2325 и 1.2415 соответственно. Индикаторы показывают неопределенность на рынке: цена пересекла линии индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA находится в отрицательной зоне. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.2300; 1.2415. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.2275. При пробитии сопротивления 1.2415, возможно восходящее движение к уровню 1.2525.
В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.
Forex – валютный рынок,
работающий на вас круглосуточно
Додано: Чет 08 лют, 2018 09:33
Технический анализ EUR/USD на 08.02.2018
Вчера на валютной паре EUR/USD преобладали продажи. В первой половине дня валюта удержала круглый уровень 1.2400, вследствие чего евро значительно ослаб по отношению к доллару США (более 150 пунктов), преодолев ключевой уровень поддержки 1.2300. В течение торговой сессии валюта тестировала отметки: 1.2250 и 1.2340. Индикаторы показывают силу продавцов на рынке: цена закрепилась ниже линий индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA находится в отрицательной зоне. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.2200; 1.2300. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.2090. При пробитии сопротивления 1.2300, возможно восходящее движение к уровню 1.2415.
http://www.forexua.com/ta/rus/_m_/326969/_p_/image_EUR/eur.gif
В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.
Forex – валютный рынок,
работающий на вас круглосуточно
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