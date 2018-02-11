Технический анализ EUR/USD от Форекс Украина

В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.
|
|
|
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 09 лют, 2018 09:47
Технический анализ EUR/USD на 09.02.2018
Вчера на валютной паре EUR/USD была сильная волатильность. В то же время ярко выраженного трендового движения не произошло. В течение сессии евро торговался во флете с довольно широким диапазоном (более 60 пунктов). Валютная пара EUR/USD несколько раз тестировала и пыталась преодолеть локальные уровни поддержки и сопротивления: 1.2225 и 1.2285 соответственно. Индикаторы показывают силу продавцов на рынке: цена закрепилась ниже линий индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA находится в отрицательной зоне. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.2200; 1.2300. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.2090. При пробитии сопротивления 1.2300, возможно восходящее движение к уровню 1.2415.
В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.
Forex – валютный рынок,
работающий на вас круглосуточно
Додано: Пон 12 лют, 2018 08:56
Технический анализ EUR/USD на 12.02.2018
В пятницу на валютной паре EUR/USD преобладали продажи. В первой половине дня валюта удержала локальное сопротивление 1.2280, вследствие чего евро утратил в цене против доллара США (более 70 пунктов), образовав локальный уровень поддержки 1.2210. В течение торговой сессии валюта тестировала отметки: 1.2235 и 1.2255. Индикаторы показывают силу продавцов на рынке: цена закрепилась ниже линий индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA начал снижаться. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.2200; 1.2300. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.2090. При пробитии сопротивления 1.2300, возможно восходящее движение к уровню 1.2415.
http://www.forexua.com/ta/rus/_m_/327006/_p_/image_EUR/eur.gif
В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.
Forex – валютный рынок,
работающий на вас круглосуточно
реклама
|