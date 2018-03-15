Технический анализ EUR/USD от Форекс Украина

В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 13 бер, 2018 09:08
Технический анализ EUR/USD на 13.03.2018
Вчера на валютной паре EUR/USD была сильная торговая активность. Тем не менее, ярко выраженного трендового движения не наблюдалась. В течение торговой сессии евро вновь торговался во флете с довольно широким диапазоном (более 50 пунктов). Валютная пара EUR/USD несколько раз тестировала и пыталась преодолеть локальные уровни поддержки и сопротивления: 1.2290 и 1.2340 соответственно. Индикаторы показывают неопределенность на рынке: цена пересекла линии индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA начал подниматься. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.2300; 1.2415. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.2200. При пробитии сопротивления 1.2415, возможно восходящее движение к уровню 1.2500.
В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 09:08
Технический анализ EUR/USD на 14.03.2018
Вчера на валютной паре EUR/USD преобладали покупки. В первой половине дня валюта удержала локальную поддержку 1.2320, вследствие чего евро вырос против доллара США (более 80 пунктов) и достиг круглого уровня 1.2400. В течение торговой сессии валюта тестировала отметки: 1.2345 и 1.2375. Индикаторы показывают силу покупателей на рынке: цена закрепилась выше линий индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA начал подниматься. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.2300; 1.2415. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.2200. При пробитии сопротивления 1.2415, возможно восходящее движение к уровню 1.2500.
В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.
Forex – валютный рынок,
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Додано: Чет 15 бер, 2018 09:55
Технический анализ EUR/USD на 15.03.2018
Вчера на валютной паре EUR/USD наблюдалась коррекция. В первой половине дня валюта удержала локальное сопротивление 1.2410, вследствие чего евро ослаб против доллара США (более 50 пунктов) и достиг локального уровня поддержки 1.2350. В течение торговой сессии валюта тестировала отметки: 1.2365 и 1.2390. Индикаторы показывают неопределенность на рынке: цена закрепилась выше линий индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA начал снижаться. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.2300; 1.2415. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.2200. При пробитии сопротивления 1.2415, возможно восходящее движение к уровню 1.2500.
В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.
Forex – валютный рынок,
работающий на вас круглосуточно
Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:34
Технический анализ EUR/USD на 16.03.2018
Вчера на валютной паре EUR/USD преобладали продажи. В первой половине дня валюта удержала локальное сопротивление 1.2380, вследствие чего евро ослаб против доллара США (более 70 пунктов) и достиг ключевого уровня поддержки 1.2300. В течение торговой сессии валюта тестировала отметки: 1.2335 и 1.2365. Индикаторы показывают неопределенность на рынке: цена пересекла линии индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA начал снижаться. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.2300; 1.2415. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.2200. При пробитии сопротивления 1.2415, возможно восходящее движение к уровню 1.2500.
В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.
Forex – валютный рынок,
работающий на вас круглосуточно
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