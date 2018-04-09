Технический анализ EUR/USD от Форекс Украина

В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 27 бер, 2018 09:29
Технический анализ EUR/USD на 27.03.2018
Вчера на валютной паре EUR/USD было ярко выраженное трендовое движение. В первой половине дня валюта удержала локальную поддержку 1.2360, вследствие чего евро вырос против доллара США (более 90 пунктов) и достиг локального уровня сопротивления 1.2450. В течение торговой сессии валюта тестировала отметки: 1.2390 и 1.2415. Индикаторы показывают силу покупателей на рынке: цена закрепилась выше линий индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA находится в положительной зоне. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.2415; 1.2510. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.2300. При пробитии сопротивления 1.2510, возможно восходящее движение к уровню 1.2575.
В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.
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Додано: Сер 28 бер, 2018 08:50
Технический анализ EUR/USD на 28.03.2018
Вчера на валютной паре EUR/USD преобладали продажи. В первой половине дня валюта удержала локальное сопротивление 1.2470, вследствие чего евро ослаб против доллара США (более 90 пунктов) и достиг локального уровня поддержки 1.2375. В течение торговой сессии валюта тестировала отметки: 1.2415 и 1.2445. Индикаторы показывают неопределенность на рынке: цена пересекла линии индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA начал снижаться. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.2325; 1.2415. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.2250. При пробитии сопротивления 1.2415, возможно восходящее движение к уровню 1.2510.
В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.
Forex – валютный рынок,
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Додано: Чет 29 бер, 2018 09:24
Технический анализ EUR/USD на 29.03.2018
Вчера на валютной паре EUR/USD вновь преобладали продажи. В первой половине дня валюта удержала ключевое сопротивление 1.2415, вследствие чего евро значительно ослаб против доллара США (более 100 пунктов) и достиг ключевого уровня поддержки 1.2325. В течение торговой сессии валюта тестировала отметки: 1.2300 и 1.2390. Индикаторы показывают силу продавцов на рынке: цена закрепилась ниже линий индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA находится в отрицательной зоне. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.2250; 1.2325. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.2175. При пробитии сопротивления 1.2325, возможно восходящее движение к уровню 1.2400.
В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.
Forex – валютный рынок,
работающий на вас круглосуточно
Додано: П'ят 30 бер, 2018 07:53
Технический анализ EUR/USD на 30.03.2018
Вчера на валютной паре EUR/USD была сильная торговая активность. Тем не менее, ярко выраженного трендового движения не наблюдалось. В течение торговой сессии евро торговалась во флете с довольно широким диапазоном (более 50 пунктов). Валютная пара EUR/USD несколько раз тестировала и пыталась преодолеть локальные уровни поддержки и сопротивления: 1.2285 и 1.2335 соответственно. Индикаторы показывают силу продавцов на рынке: цена закрепилась ниже линий индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA находится в отрицательной зоне. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.2250; 1.2325. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.2175. При пробитии сопротивления 1.2325, возможно восходящее движение к уровню 1.2400.
В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.
Forex – валютный рынок,
работающий на вас круглосуточно
Додано: Пон 02 кві, 2018 07:54
Технический анализ EUR/USD на 02.04.2018
В пятницу на валютной паре EUR/USD была слабая торговая активность. Ярко выраженного трендового движения не наблюдалось. В течение торговой сессии евро торговался во флете с диапазоном более 30 пунктов. Валютная пара EUR/USD несколько раз тестировала и пыталась преодолеть локальные уровни поддержки и сопротивления: 1.2295 и 1.2230 соответственно. Индикаторы показывают неопределенность на рынке: цена закрепилась ниже линий индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA начал подниматься. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.2250; 1.2325. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.2175. При пробитии сопротивления 1.2325, возможно восходящее движение к уровню 1.2400.
В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.
Forex – валютный рынок,
работающий на вас круглосуточно
Додано: Вів 03 кві, 2018 07:48
Технический анализ EUR/USD на 03.04.2018
Вчера на валютной паре EUR/USD преобладали продажи. В первой половине дня валюта удержала локальное сопротивление 1.2340, вследствие чего евро ослаб против доллара США (более 50 пунктов) и достиг локальной поддержки 1.2285. В течение торговой сессии валюта тестировала отметки: 1.2305 и 1.2325. Индикаторы показывают неопределенность на рынке: цена закрепилась ниже линий индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA начал подниматься. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.2250; 1.2325. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.2175. При пробитии сопротивления 1.2325, возможно восходящее движение к уровню 1.2400.
В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.
Forex – валютный рынок,
работающий на вас круглосуточно
Додано: Сер 04 кві, 2018 07:59
Технический анализ EUR/USD на 04.04.2018
Вчера на валютной паре EUR/USD вновь преобладали продажи. В первой половине дня валюта удержала ключевое сопротивление 1.2325, вследствие чего евро ослаб против доллара США (более 60 пунктов) и достиг локальной поддержки 1.2255. В течение торговой сессии валюта тестировала отметки: 1.2275 и 1.2295. Индикаторы показывают силу продавцов на рынке: цена закрепилась ниже линий индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA начал снижаться. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.2250; 1.2325. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.2175. При пробитии сопротивления 1.2325, возможно восходящее движение к уровню 1.2400.
В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.
Forex – валютный рынок,
работающий на вас круглосуточно
Додано: Чет 05 кві, 2018 08:11
Технический анализ EUR/USD на 05.04.2018
Вчера на валютной паре EUR/USD была сильная торговая активность. В то же время ярко выраженного трендового движения не наблюдалось. В течение торговой сессии евро торговался во флете с довольно широким диапазоном более 50 пунктов. Валютная пара EUR/USD несколько раз тестировала и пыталась преодолеть локальные уровни поддержки и сопротивления: 1.2260 и 1.2310 соответственно. Индикаторы показывают силу продавцов на рынке: цена закрепилась ниже линий индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA начал снижаться. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.2250; 1.2325. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.2175. При пробитии сопротивления 1.2325, возможно восходящее движение к уровню 1.2400.
В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.
Forex – валютный рынок,
работающий на вас круглосуточно
Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:52
Технический анализ EUR/USD на 06.04.2018
Вчера на валютной паре EUR/USD преобладали продажи. В первой половине дня валюта удержала локальное сопротивление 1.2285, вследствие чего евро ослаб против доллара США (более 65 пунктов) и достиг локальной поддержки 1.2220. В течение торговой сессии валюта тестировала отметки: 1.2240 и 1.2265. Индикаторы показывают силу продавцов на рынке: цена закрепилась ниже линий индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA начал снижаться. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.2175; 1.2250. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.2100. При пробитии сопротивления 1.2250, возможно восходящее движение к уровню 1.2325.
В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.
Forex – валютный рынок,
работающий на вас круглосуточно
Додано: Вів 10 кві, 2018 07:41
Технический анализ EUR/USD на 10.04.2018
Вчера на валютной паре EUR/USD преобладали покупки. В первой половине дня валюта удержала локальную поддержку 1.2265, вследствие чего евро вырос против доллара США (более 60 пунктов) и достиг ключевого уровня сопротивления 1.2325. В течение торговой сессии валюта тестировала отметки: 1.2285 и 1.2310. Индикаторы показывают неопределенность на рынке: цена пересекла линии индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA начал подниматься. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.2250; 1.2325. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.2175. При пробитии сопротивления 1.2325, возможно восходящее движение к уровню 1.2400.
В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.
Forex – валютный рынок,
работающий на вас круглосуточно
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