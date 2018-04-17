Технический анализ EUR/USD от Форекс Украина

В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Сер 11 кві, 2018 07:50
Технический анализ EUR/USD на 11.04.2018
Вчера на валютной паре EUR/USD вновь преобладали покупки. В первой половине дня валюта удержала локальную поддержку 1.2310, вследствие чего евро вырос против доллара США (более 65 пунктов) и достиг локального уровня сопротивления 1.2375. В течение торговой сессии валюта тестировала отметки: 1.2325 и 1.2360. Индикаторы показывают силу покупателей на рынке: цена закрепилась выше линий индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA находится в положительной зоне. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.2325; 1.2400. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.2250. При пробитии сопротивления 1.2400, возможно восходящее движение к уровню 1.2475.
В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.
Forex – валютный рынок,
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Додано: Чет 12 кві, 2018 08:38
Технический анализ EUR/USD на 12.04.2018
Вчера на валютной паре EUR/USD была сильная торговая активность на фоне публикации протоколов FOMC. В то же время ярко выраженного трендового движения не наблюдалось. В течение торговой сессии евро торговался во флете с довольно широким диапазоном более 40 пунктов. Валютная пара EUR/USD несколько раз тестировала и пыталась преодолеть локальные уровни поддержки и сопротивления: 1.2350 и 1.2390 соответственно. Индикаторы показывают силу покупателей на рынке: цена закрепилась выше линий индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA находится в положительной зоне. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.2325; 1.2400. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.2250. При пробитии сопротивления 1.2400, возможно восходящее движение к уровню 1.2475.
В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.
Forex – валютный рынок,
работающий на вас круглосуточно
Додано: Пон 16 кві, 2018 10:38
Технический анализ EUR/USD на 16.04.2018
В пятницу на валютной паре EUR/USD была довольно слабая торговая активность. Ярко выраженного трендового движения не наблюдалось. В течение торговой сессии евро торговался во флете с диапазоном более 35 пунктов. Валютная пара EUR/USD несколько раз тестировала и пыталась преодолеть локальные уровни поддержки и сопротивления: 1.2310 и 1.2345 соответственно. Индикаторы показывают неопределенность на рынке: цена пересекла линии индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA находится в отрицательной зоне. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.2325; 1.2400. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.2250. При пробитии сопротивления 1.2400, возможно восходящее движение к уровню 1.2475.
В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.
Forex – валютный рынок,
работающий на вас круглосуточно
Додано: Вів 17 кві, 2018 09:13
Технический анализ EUR/USD на 17.04.2018
Вчера на валютной паре EUR/USD преобладали покупки. В первой половине дня валюта удержала локальную поддержку 1.2335, вследствие чего евро вырос против доллара США (более 60 пунктов) и достиг локального уровня сопротивления 1.2390. В течение торговой сессии валюта тестировала отметки: 1.2355 и 1.2375. Индикаторы показывают силу покупателей на рынке: цена закрепилась выше линий индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA начал подниматься. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.2325; 1.2400. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.2250. При пробитии сопротивления 1.2400, возможно восходящее движение к уровню 1.2475.
В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.
Forex – валютный рынок,
работающий на вас круглосуточно
Додано: Сер 18 кві, 2018 08:46
Технический анализ EUR/USD на 18.04.2018
Вчера на валютной паре EUR/USD преобладали продажи. В первой половине дня валюта удержала локальное сопротивление 1.2410, вследствие чего евро ослаб против доллара США (более 65 пунктов) и достиг локального уровня поддержки 1.2345. В течение торговой сессии валюта тестировала отметки: 1.2365 и 1.2400. Индикаторы показывают неопределенность на рынке: цена пересекла линии индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA начал снижаться. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.2325; 1.2400. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.2250. При пробитии сопротивления 1.2400, возможно восходящее движение к уровню 1.2475.
В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.
Forex – валютный рынок,
работающий на вас круглосуточно
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