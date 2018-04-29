Технический анализ EUR/USD от Форекс Украина

В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 30 кві, 2018 09:39
Технический анализ EUR/USD на 30.04.2018
В пятницу на валютной паре EUR/USD наблюдалась коррекция. В первой половине дня валюта удержала ключевую поддержку 1.2070, вследствие чего евро вырос против доллара США (более 60 пунктов) и достиг локального уровня сопротивления 1.2130. В течение торговой сессии валюта тестировала отметки: 1.2085 и 1.2115. Индикаторы показывают неопределенность на рынке: цена закрепилась ниже линий индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA начал подниматься. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.2070; 1.2180. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.2000. При пробитии сопротивления 1.2180, возможно восходящее движение к уровню 1.2250.
В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.
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