Технический анализ EUR/USD от Форекс Украина

В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 30 кві, 2018 09:39
Технический анализ EUR/USD на 30.04.2018
В пятницу на валютной паре EUR/USD наблюдалась коррекция. В первой половине дня валюта удержала ключевую поддержку 1.2070, вследствие чего евро вырос против доллара США (более 60 пунктов) и достиг локального уровня сопротивления 1.2130. В течение торговой сессии валюта тестировала отметки: 1.2085 и 1.2115. Индикаторы показывают неопределенность на рынке: цена закрепилась ниже линий индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA начал подниматься. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.2070; 1.2180. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.2000. При пробитии сопротивления 1.2180, возможно восходящее движение к уровню 1.2250.
В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.
Forex – валютный рынок,
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Додано: Вів 01 тра, 2018 11:22
Технический анализ EUR/USD на 01.05.2018
Вчера на валютной паре EUR/USD преобладали продажи. В первой половине дня валюта удержала локальное сопротивление 1.2135, вследствие чего евро ослаб против доллара США (более 60 пунктов) и достиг ключевого уровня поддержки 1.2070. Во второй половине дня на рынке был флет с диапазоном в 35 пунктов. Индикаторы показывают силу продавцов на рынке: цена закрепилась ниже линий индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA начал снижаться. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.2070; 1.2180. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.2000. При пробитии сопротивления 1.2180, возможно восходящее движение к уровню 1.2250.
В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.
Forex – валютный рынок,
работающий на вас круглосуточно
Додано: Сер 02 тра, 2018 08:13
Технический анализ EUR/USD на 02.05.2018
Вчера на валютной паре EUR/USD вновь преобладали продажи. В первой половине дня валюта удержала локальное сопротивление 1.2080, вследствие чего евро значительно ослаб против доллара США (более 90 пунктов) и достиг ключевого уровня поддержки 1.2000. В течение торговой сессии валюта тестировала отметки: 1.1985 и 1.2030. Индикаторы показывают силу продавцов на рынке: цена закрепилась ниже линий индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA начал снижаться. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.2000; 1.2070. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.1925. При пробитии сопротивления 1.2070, возможно восходящее движение к уровню 1.2150.
В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.
Forex – валютный рынок,
работающий на вас круглосуточно
Додано: Чет 03 тра, 2018 07:54
Технический анализ EUR/USD на 03.05.2018
Вчера на валютной паре EUR/USD была сильная волатильность. Тем не менее, ярко выраженного трендового движения не произошло. В течение торговой сессии евро торговался во флете с довольно широким диапазоном более 75 пунктов. Валютная пара EUR/USD несколько раз тестировала и пыталась преодолеть локальные уровни поддержки и сопротивления: 1.1955 и 1.2030 соответственно. Индикаторы показывают силу продавцов на рынке: цена закрепилась ниже линий индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA находится в отрицательной зоне. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.1940; 1.2000. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.1900. При пробитии сопротивления 1.2000, возможно восходящее движение к уровню 1.2100.
В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.
Forex – валютный рынок,
работающий на вас круглосуточно
Додано: Пон 07 тра, 2018 10:28
Технический анализ EUR/USD на 07.05.2018
В пятницу на валютной паре EUR/USD была сильная волатильность на фоне опубликования отчета по рынку труда в США. Тем не менее, ярко выраженного трендового движения не произошло. В течение торговой сессии евро торговался во флете с довольно широким диапазоном более 80 пунктов. Валютная пара EUR/USD несколько раз тестировала и пыталась преодолеть локальные уровни поддержки и сопротивления: 1.1915 и 1.1990 соответственно. Индикаторы показывают неопределенность на рынке: цена закрепилась ниже линий индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA находится в положительной зоне. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.1940; 1.2000. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.1900. При пробитии сопротивления 1.2000, возможно восходящее движение к уровню 1.2100.
В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.
Forex – валютный рынок,
работающий на вас круглосуточно
Додано: Вів 08 тра, 2018 07:40
Технический анализ EUR/USD на 08.05.2018
Вчера на валютной паре EUR/USD преобладали продажи. В первой половине дня валюта удержала локальное сопротивление 1.1975, вследствие чего евро ослаб против доллара США (более 70 пунктов) и достиг круглого уровня 1.1900. Во второй половине дня на рынке был флет с диапазоном в 35 пунктов. Индикаторы показывают неопределенность на рынке: цена закрепилась ниже линий индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA начал подниматься. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.1900; 1.2000. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.1850. При пробитии сопротивления 1.2000, возможно восходящее движение к уровню 1.2100.
В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.
Forex – валютный рынок,
работающий на вас круглосуточно
Додано: Сер 09 тра, 2018 09:02
Технический анализ EUR/USD на 09.05.2018
Вчера на валютной паре EUR/USD вновь преобладали продажи. В первой половине дня валюта удержала локальное сопротивление 1.1930, вследствие чего евро ослаб против доллара США (более 85 пунктов) и достиг ключевой поддержки 1.1840. Во второй половине дня на рынке был флет с диапазоном в 45 пунктов. Индикаторы показывают неопределенность на рынке: цена закрепилась ниже линий индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA находится в отрицательной зоне. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.1840; 1.1900. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.1800. При пробитии сопротивления 1.1900, возможно восходящее движение к уровню 1.2000.
В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.
Forex – валютный рынок,
работающий на вас круглосуточно
Додано: Чет 10 тра, 2018 08:51
Технический анализ EUR/USD на 10.05.2018
Вчера на валютной паре EUR/USD была сильная волатильность. В то же время ярко выраженного трендового движения не произошло. В течение торговой сессии евро находился в боковом движении с довольно широким диапазоном более 65 пунктов. Валютная пара EUR/USD несколько раз тестировала и пыталась преодолеть локальные уровни поддержки и сопротивления: 1.1825 и 1.1890 соответственно. Индикаторы показывают неопределенность на рынке: цена закрепилась ниже линий индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA начал подниматься. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.1840; 1.1900. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.1800. При пробитии сопротивления 1.1900, возможно восходящее движение к уровню 1.2000.
В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.
Forex – валютный рынок,
работающий на вас круглосуточно
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