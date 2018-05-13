Технический анализ EUR/USD от Форекс Украина

Додано: Пон 07 тра, 2018 10:28

В пятницу на валютной паре EUR/USD была сильная волатильность на фоне опубликования отчета по рынку труда в США. Тем не менее, ярко выраженного трендового движения не произошло. В течение торговой сессии евро торговался во флете с довольно широким диапазоном более 80 пунктов. Валютная пара EUR/USD несколько раз тестировала и пыталась преодолеть локальные уровни поддержки и сопротивления: 1.1915 и 1.1990 соответственно. Индикаторы показывают неопределенность на рынке: цена закрепилась ниже линий индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA находится в положительной зоне. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.1940; 1.2000. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.1900. При пробитии сопротивления 1.2000, возможно восходящее движение к уровню 1.2100.В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.