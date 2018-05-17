Технический анализ EUR/USD от Форекс Украина

В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 15 тра, 2018 07:59
Технический анализ EUR/USD на 15.05.2018
Вчера на валютной паре EUR/USD была сильная волатильность. Тем не менее, ярко выраженного трендового движения не наблюдалось. В первой половине дня евро прибавил в цене более 40 пунктов и достиг локального сопротивления 1.1990. Валюта удержала данную отметку. Во второй половине дня произошла коррекция. Доллар США восстановил большую часть потерь. Индикаторы показывают неопределенность на рынке: цена пересекла линии индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA находится в положительной зоне. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.1900; 1.2000. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.1840. При пробитии сопротивления 1.2000, возможно восходящее движение к уровню 1.2070.
В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.
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Додано: Сер 16 тра, 2018 12:10
Технический анализ EUR/USD на 16.05.2018
Вчера на валютной паре EUR/USD преобладали продажи. В первой половине дня валюта удержала локальное сопротивление 1.1925, вследствие чего евро значительно ослаб против доллара США (более 100 пунктов) и достиг ключевой поддержки 1.1840. В течение торговой сессии валюта тестировала отметки 1.1820 и 1.1880. Индикаторы показывают силу продавцов на рынке: цена закрепилась ниже линий индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA находится в отрицательной зоне. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.1840; 1.1900. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.1800. При пробитии сопротивления 1.1900, возможно восходящее движение к уровню 1.2000.
В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.
Forex – валютный рынок,
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Додано: Чет 17 тра, 2018 07:53
Технический анализ EUR/USD на 17.05.2018
Вчера на валютной паре EUR/USD вновь преобладали продажи. В первой половине дня валюта удержала локальное сопротивление 1.1855, вследствие чего евро ослаб против доллара США (более 80 пунктов) и достиг ключевой поддержки 1.1765. Во второй половине дня на рынке был флет с диапазоном в 50 пунктов. Индикаторы показывают силу продавцов на рынке: цена закрепилась ниже линий индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA находится в отрицательной зоне. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.1765; 1.1840. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.1700. При пробитии сопротивления 1.1840, возможно восходящее движение к уровню 1.1900.
В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.
Forex – валютный рынок,
работающий на вас круглосуточно
Додано: П'ят 18 тра, 2018 08:05
Технический анализ EUR/USD на 18.05.2018
Вчера на валютной паре EUR/USD была сильная волатильность. В то же время ярко выраженного трендового движения не наблюдалось. В течение торговой сессии евро торговался во флете с довольно широким диапазоном более 50 пунктов. Валютная пара EUR/USD несколько раз тестировала и пыталась преодолеть локальные уровни поддержки и сопротивления: 1.1785 и 1.1835 соответственно. Индикаторы показывают неопределенность на рынке: цена закрепилась ниже линий индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA начал подниматься. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.1765; 1.1840. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.1700. При пробитии сопротивления 1.1840, возможно восходящее движение к уровню 1.1900.
В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.
Forex – валютный рынок,
работающий на вас круглосуточно
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