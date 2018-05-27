Технический анализ EUR/USD от Форекс Украина

В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 28 тра, 2018 10:45
Технический анализ EUR/USD на 28.05.2018
В пятницу на валютной паре EUR/USD преобладали продажи. В первой половине дня валюта удержала локальное сопротивление 1.1725, вследствие чего евро ослаб относительно доллара США (более 75 пунктов) и достиг локальной поддержки 1.1650. Во второй половине дня на рынке был флет с диапазоном в 30 пунктов. Сегодня в азиатскую сессию наблюдались агрессивные покупки. Индикаторы показывают неопределенность на рынке: цена закрепилась ниже линий индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA начал подниматься. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.1675; 1.1750. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.1600. При пробитии сопротивления 1.1750, возможно восходящее движение к уровню 1.1850.
В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.
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