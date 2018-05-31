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EUR/USD от Форекс Украина

Технический анализ EUR/USD от Форекс Украина
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 197198199200
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 10:45

Технический анализ EUR/USD на 28.05.2018

В пятницу на валютной паре EUR/USD преобладали продажи. В первой половине дня валюта удержала локальное сопротивление 1.1725, вследствие чего евро ослаб относительно доллара США (более 75 пунктов) и достиг локальной поддержки 1.1650. Во второй половине дня на рынке был флет с диапазоном в 30 пунктов. Сегодня в азиатскую сессию наблюдались агрессивные покупки. Индикаторы показывают неопределенность на рынке: цена закрепилась ниже линий индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA начал подниматься. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.1675; 1.1750. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.1600. При пробитии сопротивления 1.1750, возможно восходящее движение к уровню 1.1850.

Зображення

В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.

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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 08:13

Технический анализ EUR/USD на 29.05.2018

Вчера на валютной паре EUR/USD вновь преобладали продажи. В первой половине дня валюта удержала локальное сопротивление 1.1720, вследствие чего евро значительно ослаб относительно доллара США (более 100 пунктов) и достиг локальной поддержки 1.1610. В течение торговой сессии валюта тестировала отметки 1.1640 и 1.1675. Индикаторы показывают силу продавцов на рынке: цена закрепилась ниже линий индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA начал снижаться. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.1600; 1.1675. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.1550. При пробитии сопротивления 1.1675, возможно восходящее движение к уровню 1.1750.

Зображення

В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.

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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 08:55

Технический анализ EUR/USD на 30.05.2018

Вчера на валютной паре EUR/USD вновь преобладали продажи. В первой половине дня валюта удержала локальное сопротивление 1.1630, вследствие чего евро значительно ослаб против доллара США (более 120 пунктов) и достиг ключевой поддержки 1.1510. В течение торговой сессии валюта тестировала отметки 1.1550 и 1.1590. Индикаторы показывают силу продавцов на рынке: цена закрепилась ниже линий индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA находится в отрицательной зоне. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.1510; 1.1600. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.1450. При пробитии сопротивления 1.1600, возможно восходящее движение к уровню 1.1675.

Зображення

В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.

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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 08:39

Технический анализ EUR/USD на 31.05.2018

Вчера на валютной паре EUR/USD наблюдалась коррекция. В первой половине дня валюта удержала локальную поддержку 1.1520, вследствие чего евро значительно укрепился против доллара США (более 150 пунктов) и достиг ключевого сопротивления 1.1675. В течение торговой сессии валюта тестировала отметки 1.1600 и 1.1640. Индикаторы показывают неопределенность на рынке: цена пересекла линии индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA находится в положительной зоне. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.1600; 1.1675. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.1550. При пробитии сопротивления 1.1675, возможно восходящее движение к уровню 1.1750.

Зображення

В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.

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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 07:34

Технический анализ EUR/USD на 01.06.2018

Вчера на валютной паре EUR/USD была сильная волатильность. Тем не менее, ярко выраженного трендового движения не произошло. В течение торговой сессии евро торговался во флете с довольно широким диапазоном более 70 пунктов. Валютная пара EUR/USD несколько раз тестировала и пыталась преодолеть локальные уровни поддержки и сопротивления: 1.1655 и 1.1725 соответственно. Индикаторы показывают неопределенность на рынке: цена пересекла линии индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA находится в положительной зоне. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.1600; 1.1675. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.1550. При пробитии сопротивления 1.1675, возможно восходящее движение к уровню 1.1750.

Зображення

В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.

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