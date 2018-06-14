Технический анализ EUR/USD от Форекс Украина

В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 11 чер, 2018 08:23
Технический анализ EUR/USD на 11.06.2018
В пятницу на валютной паре EUR/USD была сильная волатильность. Тем не менее, ярко выраженного трендового движения не произошло. В первой половине дня валюта удержала локальное сопротивление 1.1810, вследствие чего евро ослаб против доллара США (более 75 пунктов) и достиг локальной поддержки 1.1735. Валюта удержала данную отметку. Во второй половине дня произошла коррекция. Евро восстановил большую часть потерь. Индикаторы показывают неопределенность на рынке: цена закрепилась выше линий индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA находится в отрицательной зоне. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.1750; 1.1850. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.1675. При пробитии сопротивления 1.1850, возможно восходящее движение к уровню 1.1940.
В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.
Forex – валютный рынок,
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Додано: Вів 12 чер, 2018 08:26
Технический анализ EUR/USD на 12.06.2018
Вчера на валютной паре EUR/USD была сильная волатильность. Тем не менее, ярко выраженного трендового движения не наблюдалось. В течение торговой сессии евро находился в боковом движении с довольно широким диапазоном более 35 пунктов. Валютная пара EUR/USD несколько раз тестировала и пыталась преодолеть локальные уровни поддержки и сопротивления: 1.1780 и 1.1815 соответственно. Индикаторы показывают неопределенность на рынке: цена пересекла линии индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA начал подниматься. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.1750; 1.1850. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.1675. При пробитии сопротивления 1.1850, возможно восходящее движение к уровню 1.1940.
В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.
Forex – валютный рынок,
работающий на вас круглосуточно
Додано: Сер 13 чер, 2018 09:10
Технический анализ EUR/USD на 13.06.2018
Вчера на валютной паре EUR/USD была сильная волатильность. Тем не менее, ярко выраженного трендового движения не наблюдалось. В первой половине дня евро прибавил в цене более 40 пунктов и достиг локальной поддержки 1.1805. Валюта удержала данную отметку. Во второй половине дня наблюдались агрессивные продажи. Доллар США восстановил все потери. Индикаторы показывают неопределенность на рынке: цена пересекла линии индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA находится в отрицательной зоне. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.1750; 1.1850. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.1675. При пробитии сопротивления 1.1850, возможно восходящее движение к уровню 1.1940.
В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.
Forex – валютный рынок,
работающий на вас круглосуточно
Додано: Чет 14 чер, 2018 07:58
Технический анализ EUR/USD на 14.06.2018
Вчера на валютной паре EUR/USD была сильная волатильность. В то же время ярко выраженного трендового движения не наблюдалось. В течение торговой сессии евро находился в боковом движении с диапазоном более 60 пунктов. Валютная пара EUR/USD несколько раз тестировала и пыталась преодолеть локальные уровни поддержки и сопротивления: 1.1735 и 1.1795 соответственно. Индикаторы показывают неопределенность на рынке: цена пересекла линии индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA находится в отрицательной зоне. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.1750; 1.1850. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.1675. При пробитии сопротивления 1.1850, возможно восходящее движение к уровню 1.1940.
В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.
Forex – валютный рынок,
работающий на вас круглосуточно
Додано: П'ят 15 чер, 2018 07:52
Технический анализ EUR/USD на 15.06.2018
Вчера на валютной паре EUR/USD наблюдались агрессивные продажи. В первой половине дня валюта удержала локальное сопротивление 1.1830, вследствие чего евро значительно ослаб против доллара США (более 240 пунктов) и достиг локальной поддержки 1.1580. В течение торговой сессии валюта тестировала отметки 1.1675 и 1.1730. Индикаторы показывают силу продавцов на рынке: цена закрепилась ниже линий индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA находится в отрицательной зоне. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.1525; 1.1600. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.1450. При пробитии сопротивления 1.1600, возможно восходящее движение к уровню 1.1675.
В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.
Forex – валютный рынок,
работающий на вас круглосуточно
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