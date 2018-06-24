Технический анализ EUR/USD от Форекс Украина

В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 25 чер, 2018 07:49
Технический анализ EUR/USD на 25.06.2018
В пятницу на валютной паре EUR/USD вновь преобладали покупки. В первой половине дня валюта удержала ключевую поддержку 1.1600, вследствие чего евро значительно укрепился против доллара США (более 70 пунктов) и достиг ключевого сопротивления 1.1675. Во второй половине дня на рынке был флет с диапазоном в 40 пунктов. Индикаторы показывают неопределенность на рынке: цена пересекла линии индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA находится в положительной зоне. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.1600; 1.1675. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.1525. При пробитии сопротивления 1.1675, возможно восходящее движение к уровню 1.1740.
В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.
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