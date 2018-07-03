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EUR/USD от Форекс Украина

Технический анализ EUR/USD от Форекс Украина
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 199200201202
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 07:49

Технический анализ EUR/USD на 25.06.2018

В пятницу на валютной паре EUR/USD вновь преобладали покупки. В первой половине дня валюта удержала ключевую поддержку 1.1600, вследствие чего евро значительно укрепился против доллара США (более 70 пунктов) и достиг ключевого сопротивления 1.1675. Во второй половине дня на рынке был флет с диапазоном в 40 пунктов. Индикаторы показывают неопределенность на рынке: цена пересекла линии индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA находится в положительной зоне. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.1600; 1.1675. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.1525. При пробитии сопротивления 1.1675, возможно восходящее движение к уровню 1.1740.

Зображення

В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.

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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 07:50

Технический анализ EUR/USD на 26.06.2018

Вчера на валютной паре EUR/USD вновь преобладали покупки. В первой половине дня валюта удержала локальную поддержку 1.1635, вследствие чего евро укрепился против доллара США (более 70 пунктов) и достиг локального сопротивления 1.1710. В течение торговой сессии валюта тестировала отметки 1.1650 и 1.1675. Индикаторы показывают силу покупателей на рынке: цена закрепилась выше линий индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA находится в положительной зоне. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.1675; 1.1740. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.1600. При пробитии сопротивления 1.1740, возможно восходящее движение к уровню 1.1800.

Зображення

В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.

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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 08:09

Технический анализ EUR/USD на 27.06.2018

Вчера на валютной паре EUR/USD преобладали продажи. В первой половине дня валюта удержала локальное сопротивление 1.1720, вследствие чего евро ослаб против доллара США (более 75 пунктов) и достиг локальной поддержки 1.1640. В течение торговой сессии валюта тестировала отметки 1.1655 и 1.1685. Индикаторы показывают неопределенность на рынке: цена пересекла линии индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA начал снижаться. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.1600; 1.1675. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.1515. При пробитии сопротивления 1.1675, возможно восходящее движение к уровню 1.1740.

Зображення

В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.

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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 09:56

Технический анализ EUR/USD на 03.07.2018

Вчера на валютной паре EUR/USD преобладали продажи. В первой половине дня валюта удержала локальное сопротивление 1.1675, вследствие чего евро ослаб против доллара США (более 75 пунктов) и достиг ключевой поддержки 1.1600. Во второй половине дня на рынке был флет с диапазоном в 40 пунктов. Индикаторы показывают неопределенность на рынке: цена пересекла линии индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA находится в отрицательной зоне. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.1600; 1.1680. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.1530. При пробитии сопротивления 1.1680, возможно восходящее движение к уровню 1.1750.

Зображення

http://www.forexua.com/ta/rus/_m_/329356/_p_/image_EUR/eur.gifИсточник и обзоры по остальным валютным парам
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 10:33

Технический анализ EUR/USD на 04.07.2018

Вчера на валютной паре EUR/USD преобладали покупки. В первой половине дня валюта удержала локальную поддержку 1.1625, вследствие чего евро укрепился против доллара США (более 45 пунктов) и достиг локального сопротивления 1.1670. Во второй половине дня на рынке был флет с диапазоном в 20 пунктов. Индикаторы показывают силу покупателей на рынке: цена закрепилась выше линий индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA начал подниматься. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.1600; 1.1680. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.1530. При пробитии сопротивления 1.1680, возможно восходящее движение к уровню 1.1750.

Зображення

В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.

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