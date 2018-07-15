Технический анализ EUR/USD от Форекс Украина

В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Чет 12 лип, 2018 12:51
Технический анализ EUR/USD на 12.07.2018
Вчера на валютной паре EUR/USD преобладали продажи. В первой половине дня на рынке был флет с диапазоном в 50 пунктов. Во второй половине дня валюта удержала ключевое сопротивление 1.1750, вследствие чего евро ослаб против доллара США (более 80 пунктов) и достиг ключевой поддержки 1.1680. Индикаторы показывают неопределенность на рынке: цена пересекла линии индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA находится в отрицательной зоне. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.1680; 1.1750. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.1620. При пробитии сопротивления 1.1750, возможно восходящее движение к уровню 1.1815.
В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 09:33
Технический анализ EUR/USD на 13.07.2018
Вчера на валютной паре EUR/USD была сильная волатильность. В то же время однонаправленной тенденции не наблюдалось. В течение торговой сессии евро торговался во флете с диапазоном более 40 пунктов. Котировки EUR/USD несколько раз тестировали и пытались преодолеть локальные уровни поддержки и сопротивления: 1.1655 и 1.1695 соответственно. Индикаторы показывают силу продавцов на рынке: цена закрепилась ниже линий индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA находится в отрицательной зоне. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.1660; 1.1750. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.1550. При пробитии сопротивления 1.1750, возможно восходящее движение к уровню 1.1840.
В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.
Forex – валютный рынок,
работающий на вас круглосуточно
Додано: Пон 16 лип, 2018 10:36
Технический анализ EUR/USD на 16.07.2018
В пятницу на валютной паре EUR/USD преобладали покупки. В первой половине дня валюта удержала локальную поддержку 1.1620, вследствие чего евро укрепился против доллара США (более 60 пунктов) и достиг локального сопротивления 1.1685. В течение торговой сессии валюта тестировала отметки 1.1650 и 1.1675. Индикаторы показывают неопределенность на рынке: цена пересекла линии индикатора Ichimoku Kinko Hyo, а осциллятор OsMA начал подниматься. В настоящий момент разворачивается фаза коррекционной консолидации, в процессе которой будет выявлена сила противоборствующих сторон и перспектива дальнейшей эволюции движения курса в краткосрочной перспективе. Валюта торгуется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления – 1.1650; 1.1750. Если сила продавцов окажется достаточной для преодоления и закрепления цены ниже данной поддержки, возможно нисходящее движение к уровню 1.1550. При пробитии сопротивления 1.1750, возможно восходящее движение к уровню 1.1840.
В случае возникновения каких либо вопросов относительно аналитических обзоров, мы будем рады на них ответить в этой ветке. Представленные обзоры носят исключительно информационный характер и ни в коей мере не являются руководством к действию.
Forex – валютный рынок,
работающий на вас круглосуточно
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