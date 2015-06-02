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Нужны услуги колл-центра

Нужны услуги колл-центра
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  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2017 07:20

ищу партнера - колл центр Форекс

Здравствуйте, ищу партнера - колл центр с опытом работы на рынке Форекс и бинарных опционов на очень выгодных условиях ( высокий %)
Alex
sdtbroker@gmail.com
skype: S.D.T.Broker
sdtbroker
 
Повідомлень: 2
З нами з: 14.06.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2017 09:03

ищу партнера - колл центр

Здравствуйте, ищу партнера - колл центр с опытом работы на рынке Форекс и бинарных опционов на очень выгодных условиях ( высокий %)
Alex
sdtbroker@gmail.com
skype: S.D.T.Broker
sdtbroker
 
Повідомлень: 2
З нами з: 14.06.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2017 20:30

Fairman Общращайесь в колл цетр XRICH
Пишите в скайп: xrich.cpa
График работы: 24/7
Очень выгодные тарифы и работа колл центра на высоте.
XRICH
 
Повідомлень: 1
З нами з: 13.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2017 16:06

Наш аутсорсинговый многоязычный колл-центр, работающий на Вас, предлагает свои услуги в режиме 24/7/365.

Услуги колл центра:

Входящие звонки:
горячая линия
прием заказов
информационно-справочная служба
виртуальный офис/секретарь
обслуживание акций
автоинформатор
выделенный оператор

Исходящие звонки:
телемаркетинг
актуализация баз данных
анкетирование и телефонный опрос
оповещение и информирование (коллекторские звонки)
тайный покупатель
индивидуальные решения.
тел.: +38-097-540-88-69
Сайт: outcall.com.ua
outcall
 
Повідомлень: 2
З нами з: 18.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2017 16:47

"Наш аутсорсинговый многоязычный колл-центр, работающий на Вас, предлагает свои услуги в режиме 24/7/365.

Услуги колл центра:

Входящие звонки:
горячая линия
прием заказов
информационно-справочная служба
виртуальный офис/секретарь
обслуживание акций
автоинформатор
выделенный оператор

Исходящие звонки:
телемаркетинг
актуализация баз данных
анкетирование и телефонный опрос
оповещение и информирование (коллекторские звонки)
тайный покупатель
индивидуальные решения.
тел.: +38-097-540-88-69
Сайт: outcall.com.ua"
outcall
 
Повідомлень: 2
З нами з: 18.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 вер, 2017 14:12

Контактный Центр ИЩЕТ ПАРТНЕРОВ

ДЕШЕВЛЕ НЕТ! Call – центр «Amazing call»

Россия, Казахстан, Украина! Интерактивы, службы такси, астро-сервисы, телемагазины, вирт. секретарь и др.
Подключение любым способом, типом, протоколом. Подробная статистика, запись ВСЕХ разговоров(по желанию), подробный отчет и возможность контроля армии "натасканных" операторов.

Call – центр «Amazing call»:
- это центр по приему и обработке телефонных звонков, с целью осуществления продаж, проведения маркетинговых исследований, обслуживания клиентов, технической или информационной поддержки, связанной со спецификой деятельности компании;
- это центр исходящих звонков;
- это услуги «телесекретаря», который работает 24 часа в сутки;
- это работа профессиональных операторов, которые не только отвечают на звонки или совершают их, но и обрабатывают полученную информацию и оперативно передают заказчику;
- это центр, который позволяет более эффективно использовать рабочее время высококвалифицированных специалистов компании-заказчика (используя схему работы: front-офис – call-центр, back-офис – менеджеры заказчика).
Операторы сall – центра «Amazing call»:
- готовы работать с Вашими клиентами (заказчиками), круглосуточно принимая звонки и профессионально на них отвечая, направляя к менеджерам Вашей компании лишь те звонки, которые необходимо;
- оперативно передадут Вам информацию от Ваших клиентов (заказчиков);
- при необходимости совершат исходящие звонки, донося до клиента (заказчика) информацию от Вас.
Заказав услуги нашего сall – центра Вы будете приятно удивлены качеством сервиса и его эффективностью.
Мы работаем круглосуточно, без праздников и выходных!

По вопросам можно обратится по следующим контактам: Виктория 0687249298, Наталья 0638294038. :lol:
amazing call
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лис, 2017 13:05

Ищу заказчика для долгосрочного сотрудничества с кц(исходящи

Добрый день.Ищу заказчика для сотрудничества с небольшим кц-на старте 3-5 операторов.с последующим увеличением(холодные,теплые звонки,опросы)Рассматриваю только долгосрочное сотрудничество.Наличие скрипта и телефония обсуждается.
AsyaSerebrych
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2017 12:42

Вот для примера можете проанализировать как устроена система колл-центра и обратной связи на сайте Днепровского медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова! Вот ссылка http://pirogov-clinic.com.ua/...а там уже будет видно куда дальше и от чего плясать!
budinviktor1
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:00

мы предоставляем услуги колл центра

Добрый день
У меня не большой колл центр. Готовы посотрудничать
shtabura
 
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З нами з: 04.05.18
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