Нужны услуги колл-центра

Додано: Чет 28 вер, 2017 14:12

ДЕШЕВЛЕ НЕТ! Call – центр «Amazing call»Россия, Казахстан, Украина! Интерактивы, службы такси, астро-сервисы, телемагазины, вирт. секретарь и др.Подключение любым способом, типом, протоколом. Подробная статистика, запись ВСЕХ разговоров(по желанию), подробный отчет и возможность контроля армии "натасканных" операторов.Call – центр «Amazing call»:- это центр по приему и обработке телефонных звонков, с целью осуществления продаж, проведения маркетинговых исследований, обслуживания клиентов, технической или информационной поддержки, связанной со спецификой деятельности компании;- это центр исходящих звонков;- это услуги «телесекретаря», который работает 24 часа в сутки;- это работа профессиональных операторов, которые не только отвечают на звонки или совершают их, но и обрабатывают полученную информацию и оперативно передают заказчику;- это центр, который позволяет более эффективно использовать рабочее время высококвалифицированных специалистов компании-заказчика (используя схему работы: front-офис – call-центр, back-офис – менеджеры заказчика).Операторы сall – центра «Amazing call»:- готовы работать с Вашими клиентами (заказчиками), круглосуточно принимая звонки и профессионально на них отвечая, направляя к менеджерам Вашей компании лишь те звонки, которые необходимо;- оперативно передадут Вам информацию от Ваших клиентов (заказчиков);- при необходимости совершат исходящие звонки, донося до клиента (заказчика) информацию от Вас.Заказав услуги нашего сall – центра Вы будете приятно удивлены качеством сервиса и его эффективностью.Мы работаем круглосуточно, без праздников и выходных!По вопросам можно обратится по следующим контактам: Виктория 0687249298, Наталья 0638294038.