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Сертификаты торговца,
хранителя ЦБ и прочее в аренду

Сертификаты торговца, хранителя ЦБ и прочее в аренду
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Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.
  #<1 ... 30313233
Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 21:56

Сдам в аренду сертификат торговца

Сдам в аренду сертификат торговца, действителен до мая 2018 г. Будет продлеваться. В профучастнике не работаю, город не имеет значения, желательно на длительный срок. Судимостей и нарушений нет. Опыт работы на фондовом рынке 5 лет.
(098)092-12-39 Елена.
deva kirton
 
Повідомлень: 2
З нами з: 28.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 17:15

Сдам в аренду сертификат КУА

Добрый день!
В наличии свободный сертификат КУА. Срок действия до декабря 2018 года.
Сдам в аренду на короткий/длительный срок.
Заинтересован в должности специалиста КУА.

Контакты: dimahalyava@mail.ru
DanceflooR
 
Повідомлень: 9
З нами з: 23.01.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 12:04

Сдам в аренду сертификат директора финансовой компании

Сдам в аренду сертификат директора финансовой компании и сертификат по финансовому мониторингу. Дуйствуют до конца 2019 года.
Тел: 096-376-05-70
Андрей.
andrey17
 
Повідомлень: 8
З нами з: 11.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 12:28

Сертификат хранителя ЦБ

Сдам в аренду сертификат хранителя, действителен до февраля 2019г.
В профессиональном участнике ФР не работаю и не числюсь, нарушений нет. Стаж работы на ФР 11 лет, высшее экономическое.
г. Киев.
Тел.: (096) 227-86-56, Вячеслав
Slavandos
 
Повідомлень: 3
З нами з: 02.06.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 11:17

Сдам в аренду сертификат бухгалтера финансовой компании

Сдам в аренду сертификат бухгалтера Финансовой компании.
тел.: 096 376 05 70
Андрей
andrey17
 
Повідомлень: 8
З нами з: 11.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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  #<1 ... 30313233
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Нед 19 бер, 2017 08:24
callmeinthenight
Сдам в аренду сертификат Члена Рады НПФ
Anonymous » Вів 31 сер, 2010 12:06
0 3340
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Вів 31 сер, 2010 12:06
aizberg
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