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Сертификаты торговца, хранителя ЦБ и прочее в аренду
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Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.
Додано: Нед 28 січ, 2018 21:56
Сдам в аренду сертификат торговца, действителен до мая 2018 г. Будет продлеваться. В профучастнике не работаю, город не имеет значения, желательно на длительный срок. Судимостей и нарушений нет. Опыт работы на фондовом рынке 5 лет.
(098)092-12-39 Елена.
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deva kirton
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Додано: Чет 15 лют, 2018 17:15
Добрый день!
В наличии свободный сертификат КУА. Срок действия до декабря 2018 года.
Сдам в аренду на короткий/длительный срок.
Заинтересован в должности специалиста КУА.
Контакты: dimahalyava@mail.ru
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DanceflooR
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 12:04
Сдам в аренду сертификат директора финансовой компании и сертификат по финансовому мониторингу. Дуйствуют до конца 2019 года.
Тел: 096-376-05-70
Андрей.
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andrey17
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Додано: Сер 07 бер, 2018 12:28
Сдам в аренду сертификат хранителя, действителен до февраля 2019г.
В профессиональном участнике ФР не работаю и не числюсь, нарушений нет. Стаж работы на ФР 11 лет, высшее экономическое.
г. Киев.
Тел.: (096) 227-86-56, Вячеслав
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Slavandos
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Додано: Сер 21 бер, 2018 11:17
Сдам в аренду сертификат бухгалтера Финансовой компании.
тел.: 096 376 05 70
Андрей
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andrey17
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Додано: Чет 22 бер, 2018 23:19
Сдам в аренду сертификат бухгалтера финансовой компании.
Андрей.
тел: 096 376 05 70
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andrey17
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- Повідомлень: 9
- З нами з: 11.05.17
- Подякував: 0 раз.
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Додано: Нед 25 бер, 2018 15:46
Сдам в долгосрочную аренду сертификат по депозитарной деятельности, срок действия - до февраля 2020 года, стаж работы на фондовом рынке - 5 лет, нарушений и судимостей нет, в профучастнике не работаю. Тел. 096-49-50-930. E-mail: 12828@ukr.net
Яна
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снусмумрик
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 01:18
Сдам в аренду сертификат торговца ценными бумагами на любой срок недорого.
Срок действия сертификата - декабрь 2020г.
Стаж работы на фондовом рынке - 13 лет. В профучастнике не работаю, нарушений нет.
тел. 096-20-55-343, 066-78-041-78.
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TorgovecZp
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Вів 31 сер, 2010 12:06
aizberg
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