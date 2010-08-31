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Сертификаты торговца, хранителя ЦБ и прочее в аренду
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Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:43
Сертификат хранителя до 09/18
В штате проф. участника не числюсь, судимостей и админ. штрафов нет
Андрей 0504192854
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shynkarenko
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Вів 31 сер, 2010 12:06
aizberg