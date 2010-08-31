Сертификаты торговца, хранителя ЦБ и прочее в аренду

Сертификат хранителя до 09/18
В штате проф. участника не числюсь, судимостей и админ. штрафов нет
Андрей 0504192854
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Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:43
Сдам в аренду сертификат Хранителя
Сертификат хранителя до 09/18
В штате проф. участника не числюсь, судимостей и админ. штрафов нет
Андрей 0504192854
Додано: Вів 22 тра, 2018 13:12
Сдам в аренду сертификат торговца, действителен до марта 2021 г. В профучастнике не работаю, город не имеет значения, желательно на длительный срок. Судимостей и нарушений нет. Опыт работы на фондовом рынке 6 лет. Можно по совместительству.
(098)092-12-39 Елена.
Додано: Вів 29 тра, 2018 20:11
TorgovecZp Добрый день! Интересует аренда сертификата, точнее порядок цифр
Додано: Пон 04 чер, 2018 17:47
Сдам в аренду сертификат директора финансовой компании
Сдам в аренду сертификат директора финансовой компании и сертификат по финансовому мониторингу. Дуйствуют до конца 2019 года.
Тел: 096-376-05-70
Андрей.
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