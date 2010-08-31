Сертификаты торговца, хранителя ЦБ и прочее в аренду

Сдам в аренду сертификат КУА
Добрый день!
В наличии свободный сертификат КУА. Срок действия до декабря 2018 года.
Сдам в аренду на короткий/длительный срок.
Заинтересован в должности специалиста КУА.
Контакты: dimahalyava@mail.ru
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Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.
Додано: Суб 16 чер, 2018 10:04
Сдам в аренду сертификат КУА
Добрый день!
В наличии свободный сертификат КУА. Срок действия до декабря 2018 года.
Сдам в аренду на короткий/длительный срок.
Заинтересован в должности специалиста КУА.
Контакты: dimahalyava@mail.ru
Додано: Вів 19 чер, 2018 20:27
Сдам в аренду сертификат директора ломбарда
Cдам в аренду сертификат директора ломбарда и сертификат по финансовому мониторингу. Дуйствуют до 2021 года.
Тел: 096-376-05-70
Андрей.
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