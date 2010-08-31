RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Ринок праці: резюме,
вакансії та освіта
/
Резюме
/
Сертификаты торговца,
хранителя ЦБ и прочее в аренду

Сертификаты торговца, хранителя ЦБ и прочее в аренду
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.
  #<1 ... 32333435
Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 10:04

Сдам в аренду сертификат КУА
Добрый день!
В наличии свободный сертификат КУА. Срок действия до декабря 2018 года.
Сдам в аренду на короткий/длительный срок.
Заинтересован в должности специалиста КУА.

Контакты: dimahalyava@mail.ru
DanceflooR
 
Повідомлень: 10
З нами з: 23.01.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 20:27

Сдам в аренду сертификат директора ломбарда

Cдам в аренду сертификат директора ломбарда и сертификат по финансовому мониторингу. Дуйствуют до 2021 года.
Тел: 096-376-05-70
Андрей.
andrey17
 
Повідомлень: 15
З нами з: 11.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 11:40

Сдам в аренду сертификат директора финансовой компании

Сдам в аренду сертификат директора финансовой компании и сертификат по финансовому мониторингу. Дуйствуют до конца 2019 года.
Тел: 096-376-05-70
Андрей.
andrey17
 
Повідомлень: 15
З нами з: 11.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 16:16

Аренда

Сдадим в аренду сертификат КУА - действителен до 23.12.2019.
В проф. участнике не числится.
Тел. для связи - 0636463648
mixail
 
Повідомлень: 1
З нами з: 29.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 32333435
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Сдам в аренду свидетельство главного бухгалтера профучастник
callmeinthenight » Нед 19 бер, 2017 08:24
0 1235
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 бер, 2017 08:24
callmeinthenight
Сдам в аренду сертификат Члена Рады НПФ
Anonymous » Вів 31 сер, 2010 12:06
0 3560
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 сер, 2010 12:06
aizberg

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.