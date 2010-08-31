Сертификаты торговца, хранителя ЦБ и прочее в аренду

Сдам в аренду сертификат КУА
Добрый день!
В наличии свободный сертификат КУА. Срок действия до декабря 2018 года.
Сдам в аренду на короткий/длительный срок.
Заинтересован в должности специалиста КУА.
Контакты: dimahalyava@mail.ru
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Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.
Додано: Суб 16 чер, 2018 10:04
Сдам в аренду сертификат КУА
Добрый день!
В наличии свободный сертификат КУА. Срок действия до декабря 2018 года.
Сдам в аренду на короткий/длительный срок.
Заинтересован в должности специалиста КУА.
Контакты: dimahalyava@mail.ru
Додано: Вів 19 чер, 2018 20:27
Сдам в аренду сертификат директора ломбарда
Cдам в аренду сертификат директора ломбарда и сертификат по финансовому мониторингу. Дуйствуют до 2021 года.
Тел: 096-376-05-70
Андрей.
Додано: Вів 10 лип, 2018 11:40
Сдам в аренду сертификат директора финансовой компании
Сдам в аренду сертификат директора финансовой компании и сертификат по финансовому мониторингу. Дуйствуют до конца 2019 года.
Тел: 096-376-05-70
Андрей.
Додано: Пон 16 лип, 2018 16:16
Аренда
Сдадим в аренду сертификат КУА - действителен до 23.12.2019.
В проф. участнике не числится.
Тел. для связи - 0636463648
Додано: Вів 17 лип, 2018 11:48
Сдам в аренду сертификат бухгалтера финансовой компании
Сдам в аренду сертификат бухгалтера Финансовой компании.
тел.: 096 376 05 70
Андрей
Додано: Суб 28 лип, 2018 12:52
Сдам в аренду сертификат КУА
Сдам в аренду сертификат КУА. Действует до конца 2020 года. Опыт работы на фондовом рынке- 15 лет.
тел.:096 376 05 70
Андрей.
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