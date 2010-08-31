Сертификаты торговца, хранителя ЦБ и прочее в аренду

Сдам сертификат ТЦБ. Опыт работы на фондовом рынке больше 16 лет. Не работаю в профучасниках фондового рынка.
Тел.: 096 376 05 70
Андрей
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Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.
Додано: Вів 16 кві, 2019 16:47
Сдам в аренду сертификат торговца
Сдам сертификат ТЦБ. Опыт работы на фондовом рынке больше 16 лет. Не работаю в профучасниках фондового рынка.
Тел.: 096 376 05 70
Андрей
Додано: Сер 17 кві, 2019 09:23
Сдам в аренду сертификат директора финансовой компании
Сдам в аренду сертификат директора финансовой компании и сертификат по финансовому мониторингу. Дуйствуют до конца 2019 года.
Тел: 096-376-05-70
Андрей.
Додано: Сер 17 кві, 2019 22:19
Сдам в аренду сертификат бухгалтера фондового рынка
Сдам в аренду свидетельство главного бухгалтера фондового рынка
096 376 05 70
Андрей.
Додано: Чет 18 кві, 2019 16:13
Cдам в аренду сертификат директора ломбарда
Cдам в аренду сертификат директора ломбарда и сертификат по финансовому мониторингу. Дуйствуют до 2021 года.
Тел: 096-376-05-70
Андрей.
Додано: Суб 20 кві, 2019 07:32
Сдам в аренду сертификат КУА
Сдам в аренду сертификат КУА. Действует до конца 2020 года. Опыт работы на фондовом рынке- 16 лет.
тел.:096 376 05 70
Андрей.
Додано: Нед 21 кві, 2019 09:17
Сдам в аренду сертификат главного бухгалтера Финансовой комп
Сдам в аренду сертификат главного бухгалтера Финансовой компании.
тел.: 096 376 05 70
Андрей
Додано: Сер 08 тра, 2019 13:22
Сдам в аренду сертификат торговца по ценным бумагам
Сдам в аренду сертификат торговца по ценным бумагам.
Стаж работы на фондовом рынке 7 лет.
На профучастнике не работаю.
Тел.097-654-02-24
Додано: Сер 08 тра, 2019 21:14
Сдам в аренду сертификат директора финансовой компании
Сдам в аренду сертификат директора финансовой компании и сертификат по финансовому мониторингу. Дуйствуют до конца 2019 года.
Тел: 096-376-05-70
Андрей.
Додано: Чет 09 тра, 2019 18:20
Сдам в аренду сертификат бухгалтера фондового рынка
Сдам в аренду свидетельство главного бухгалтера фондового рынка
096 376 05 70
Андрей.
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