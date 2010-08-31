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Сертификаты торговца, хранителя ЦБ и прочее в аренду
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Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 07:31
Сдам сертификат ТЦБ. Опыт работы на фондовом рынке больше 16 лет. Не работаю в профучасниках фондового рынка.
Тел.: 096 376 05 70
Андрей
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