Сертификаты торговца, хранителя ЦБ и прочее в аренду

Сдам сертификат ТЦБ. Опыт работы на фондовом рынке больше 16 лет. Не работаю в профучасниках фондового рынка.
Тел.: 096 376 05 70
Андрей
|
|
|
Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 07:31
Сдам в аренду сертификат торговца
Сдам сертификат ТЦБ. Опыт работы на фондовом рынке больше 16 лет. Не работаю в профучасниках фондового рынка.
Тел.: 096 376 05 70
Андрей
Додано: Суб 11 тра, 2019 06:27
Сдам в аренду сертификат КУА
Сдам в аренду сертификат КУА. Действует до конца 2020 года. Опыт работы на фондовом рынке- 16 лет.
тел.:096 376 05 70
Андрей.
|