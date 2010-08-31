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Сертификаты торговца,
хранителя ЦБ и прочее в аренду

Сертификаты торговца, хранителя ЦБ и прочее в аренду
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Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.
  #<1 ... 38394041
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 07:31

Сдам в аренду сертификат торговца

Сдам сертификат ТЦБ. Опыт работы на фондовом рынке больше 16 лет. Не работаю в профучасниках фондового рынка.
Тел.: 096 376 05 70

Андрей
andrey17
 
Повідомлень: 60
З нами з: 11.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 06:27

Сдам в аренду сертификат КУА

Сдам в аренду сертификат КУА. Действует до конца 2020 года. Опыт работы на фондовом рынке- 16 лет.
тел.:096 376 05 70
Андрей.
andrey17
 
Повідомлень: 60
З нами з: 11.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2019 08:17

Сдам в аренду сертификат главного бухгалтера Финансовой комп

Сдам в аренду сертификат главного бухгалтера Финансовой компании.
тел.: 096 376 05 70
Андрей
andrey17
 
Повідомлень: 60
З нами з: 11.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 11:24

Сдам в аренду сертификат главного бухгалтера Фин. комп.

Сдам в аренду сертификат главного бухгалтера Финансовой компании. Действителен до лета 2020.
finkompany2018@gmail.com
Julay13
 
Повідомлень: 2
З нами з: 29.03.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 21:18

Сдам в аренду сертификат директора финансовой компании

Сдам в аренду сертификат директора финансовой компании и сертификат по финансовому мониторингу.
Тел: 096-376-05-70
Андрей.
andrey17
 
Повідомлень: 60
З нами з: 11.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 07:12

Сдам в аренду сертификат бухгалтера фондового рынка

Сдам в аренду свидетельство главного бухгалтера фондового рынка
096 376 05 70
Андрей.
andrey17
 
Повідомлень: 60
З нами з: 11.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 21:12

Cдам в аренду сертификат директора ломбарда

Cдам в аренду сертификат директора ломбарда и сертификат по финансовому мониторингу. Дуйствуют до 2021 года.
Тел: 096-376-05-70
Андрей.
andrey17
 
Повідомлень: 60
З нами з: 11.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 06:21

Сдам в аренду сертификат торговца

Сдам сертификат ТЦБ. Опыт работы на фондовом рынке больше 16 лет. Не работаю в профучасниках фондового рынка.
Тел.: 096 376 05 70

Андрей
andrey17
 
Повідомлень: 60
З нами з: 11.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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  #<1 ... 38394041
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Сдам в аренду сертификат Члена Рады НПФ
Anonymous » Вів 31 сер, 2010 12:06
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Вів 31 сер, 2010 12:06
aizberg

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