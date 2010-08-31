RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Ринок праці: резюме,
вакансії та освіта
/
Резюме
/
Сертификаты торговца,
хранителя ЦБ и прочее в аренду

Сертификаты торговца, хранителя ЦБ и прочее в аренду
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.
  #<1 ... 39404142
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 20:30

Сдам в аренду сертификат главного бухгалтера Финансовой комп

Сдам в аренду сертификат главного бухгалтера Финансовой компании.
тел.: 096 376 05 70
Андрей
andrey17
 
Повідомлень: 68
З нами з: 11.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 19:49

Сдам в аренду сертификат директора финансовой компании

Сдам в аренду сертификат директора финансовой компании и сертификат по финансовому мониторингу.
Тел: 096-376-05-70
Андрей.
andrey17
 
Повідомлень: 68
З нами з: 11.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:22

Сдам в аренду сертификат торговца

Сдам сертификат ТЦБ. Опыт работы на фондовом рынке больше 16 лет. Не работаю в профучасниках фондового рынка.
Тел.: 096 376 05 70
andrey17
 
Повідомлень: 68
З нами з: 11.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 09:48

Возьму в аренду квалификационное свидетельство по финмонитор

Возьму в аренду квалификационное свидетельство по финмониторингу (обязательно наличие действующего сертификата ТЦБ или депо).
E-mail - trendfinanceua@gmail.com.
FinmonTCP
 
Повідомлень: 1
З нами з: 16.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 07:18

Сдам в аренду сертификат КУА

Сдам в аренду сертификат КУА. Действует до июня 2022 года. Опыт работы на фондовом рынке- 17 лет.
тел.:096 376 05 70
Андрей.
andrey17
 
Повідомлень: 68
З нами з: 11.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 10:44

Сдам в аренду сертификат главного бухгалтера фондового рынка

Сдам в аренду свидетельство главного бухгалтера фондового рынка
096 376 05 70
Андрей.
andrey17
 
Повідомлень: 68
З нами з: 11.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 21:00

Cдам в аренду сертификат директора ломбарда

Cдам в аренду сертификат директора ломбарда и сертификат по финансовому мониторингу. Дуйствуют до 2021 года.
Тел: 096-376-05-70
Андрей.
andrey17
 
Повідомлень: 68
З нами з: 11.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 39404142
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Сдам в аренду сертификат Члена Рады НПФ
Anonymous » Вів 31 сер, 2010 12:06
0 4331
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 сер, 2010 12:06
aizberg

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.