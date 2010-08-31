Сертификаты торговца, хранителя ЦБ и прочее в аренду

Сдам в аренду сертификат главного бухгалтера Финансовой компании.
тел.: 096 376 05 70
Андрей
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Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.
Додано: Сер 28 сер, 2019 20:30
Сдам в аренду сертификат главного бухгалтера Финансовой комп
Сдам в аренду сертификат главного бухгалтера Финансовой компании.
тел.: 096 376 05 70
Андрей
Додано: Вів 01 жов, 2019 19:49
Сдам в аренду сертификат директора финансовой компании
Сдам в аренду сертификат директора финансовой компании и сертификат по финансовому мониторингу.
Тел: 096-376-05-70
Андрей.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:22
Сдам в аренду сертификат торговца
Сдам сертификат ТЦБ. Опыт работы на фондовом рынке больше 16 лет. Не работаю в профучасниках фондового рынка.
Тел.: 096 376 05 70
Додано: Сер 16 жов, 2019 09:48
Возьму в аренду квалификационное свидетельство по финмонитор
Возьму в аренду квалификационное свидетельство по финмониторингу (обязательно наличие действующего сертификата ТЦБ или депо).
E-mail - trendfinanceua@gmail.com.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 07:18
Сдам в аренду сертификат КУА
Сдам в аренду сертификат КУА. Действует до июня 2022 года. Опыт работы на фондовом рынке- 17 лет.
тел.:096 376 05 70
Андрей.
Додано: Вів 22 жов, 2019 10:44
Сдам в аренду сертификат главного бухгалтера фондового рынка
Сдам в аренду свидетельство главного бухгалтера фондового рынка
096 376 05 70
Андрей.
Додано: Чет 24 жов, 2019 21:00
Cдам в аренду сертификат директора ломбарда
Cдам в аренду сертификат директора ломбарда и сертификат по финансовому мониторингу. Дуйствуют до 2021 года.
Тел: 096-376-05-70
Андрей.
Додано: Нед 03 лис, 2019 22:31
Сдам в аренду сертификат Главного бухгалтера Финансовой комп
Сдам в аренду сертификат главного бухгалтера Финансовой компании.
тел.: 096 376 05 70
Андрей
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