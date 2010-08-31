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Сертификаты торговца,
хранителя ЦБ и прочее в аренду

Сертификаты торговца, хранителя ЦБ и прочее в аренду
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Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.
  #<1 ... 40414243
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 09:23

Сдам в аренду сертификат директора финансовой компании

Сдам в аренду сертификат директора финансовой компании и сертификат по финансовому мониторингу.
Тел: 096-376-05-70
Андрей.
andrey17
 
Повідомлень: 73
З нами з: 11.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 00:59

Сдам в аренду сертификат КУА

Сдам в аренду сертификат КУА. Действует до июня 2022 года. Опыт работы на фондовом рынке- 17 лет.
тел.:096 376 05 70
Андрей.
andrey17
 
Повідомлень: 73
З нами з: 11.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 14:51

Сдам в аренду сертификат торговца

Сдам сертификат ТЦБ. Опыт работы на фондовом рынке 17 лет. Не работаю в профучасниках фондового рынка.
Тел.: 096 376 05 70
andrey17
 
Повідомлень: 73
З нами з: 11.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 21:32

Сдам в аренду сертификат торговца ЦБ

Сдам сертификат торговца ЦБ в аренду, (на специалиста/директора).
Опыт работы на фондовом рынке – более 10 лет.
Срок действия сертификата октябрь 2020г.
В профучастнике не работаю и не числюсь.
+380 93 3106282 Дмитрий
Dmitry77
 
Повідомлень: 1
З нами з: 28.11.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 13:02

Сдам в аренду сертификат Главного бухгалтера фондового рынка

Сдам в аренду свидетельство главного бухгалтера фондового рынка
096 376 05 70
Андрей.
andrey17
 
Повідомлень: 73
З нами з: 11.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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  #<1 ... 40414243
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Сдам в аренду сертификат Члена Рады НПФ
Anonymous » Вів 31 сер, 2010 12:06
0 4405
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Вів 31 сер, 2010 12:06
aizberg

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