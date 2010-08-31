Сдам в аренду сертификат директора финансовой компании и сертификат по финансовому мониторингу.
Тел: 096-376-05-70
Андрей.
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Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.
Додано: Сер 06 лис, 2019 09:23
Сдам в аренду сертификат директора финансовой компании
Сдам в аренду сертификат директора финансовой компании и сертификат по финансовому мониторингу.
Тел: 096-376-05-70
Андрей.
Додано: Нед 10 лис, 2019 00:59
Сдам в аренду сертификат КУА
Сдам в аренду сертификат КУА. Действует до июня 2022 года. Опыт работы на фондовом рынке- 17 лет.
тел.:096 376 05 70
Андрей.
Додано: Чет 21 лис, 2019 14:51
Сдам в аренду сертификат торговца
Сдам сертификат ТЦБ. Опыт работы на фондовом рынке 17 лет. Не работаю в профучасниках фондового рынка.
Тел.: 096 376 05 70
Додано: Чет 28 лис, 2019 21:32
Сдам в аренду сертификат торговца ЦБ
Сдам сертификат торговца ЦБ в аренду, (на специалиста/директора).
Опыт работы на фондовом рынке – более 10 лет.
Срок действия сертификата октябрь 2020г.
В профучастнике не работаю и не числюсь.
+380 93 3106282 Дмитрий
Додано: Пон 02 гру, 2019 13:02
Сдам в аренду сертификат Главного бухгалтера фондового рынка
Сдам в аренду свидетельство главного бухгалтера фондового рынка
096 376 05 70
Андрей.
Додано: Пон 02 гру, 2019 15:25
Re: Сертификаты торговца, хранителя ЦБ и прочее в аренду
Возьму в аренду сертификат Хранителя депозитарной деятельности
095 508 6023 - Антон.
Додано: Вів 03 гру, 2019 08:16
Cдам в аренду сертификат директора ломбарда
Cдам в аренду сертификат директора ломбарда и сертификат по финансовому мониторингу. Дуйствуют до 2021 года.
Тел: 096-376-05-70
Андрей.
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