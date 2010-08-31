Сертификаты торговца, хранителя ЦБ и прочее в аренду

Сдам сертификат ТЦБ. Опыт работы на фондовом рынке 17 лет. Не работаю в профучасниках фондового рынка.
Тел.: 096 376 05 70
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Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.
Додано: Нед 08 гру, 2019 22:10
Сдам в аренду сертификат торговца
Сдам сертификат ТЦБ. Опыт работы на фондовом рынке 17 лет. Не работаю в профучасниках фондового рынка.
Тел.: 096 376 05 70
Додано: Пон 09 гру, 2019 11:48
Сдам в аренду свидетельство главного бухгалтера фондового ры
Сдам в аренду свидетельство главного бухгалтера фондового рынка
096 376 05 70
Андрей.
Додано: Сер 11 гру, 2019 22:04
Cдам в аренду сертификат директора ломбарда
Cдам в аренду сертификат директора ломбарда и сертификат по финансовому мониторингу. Дуйствуют до 2021 года.
Тел: 096-376-05-70
Андрей.
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