Сертификаты торговца, хранителя ЦБ и прочее в аренду

Сдам в аренду сертификат главного бухгалтера Финансовой компании.
тел.: 096 376 05 70
Андрей
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Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.
Додано: Вів 31 гру, 2019 21:37
Сдам в аренду сертификат главного бухгалтера Финансовой комп
Сдам в аренду сертификат главного бухгалтера Финансовой компании.
тел.: 096 376 05 70
Андрей
Додано: Чет 02 січ, 2020 12:26
Сдам в аренду сертификат директора финансовой компании
Сдам в аренду сертификат директора финансовой компании и сертификат по финансовому мониторингу.
Тел: 096-376-05-70
Андрей.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:16
Сдам в аренду сертификат торговца
Сдам сертификат ТЦБ. Опыт работы на фондовом рынке 17 лет. Не работаю в профучасниках фондового рынка.
Тел.: 096 376 05 70
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