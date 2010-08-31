Сертификаты торговца, хранителя ЦБ и прочее в аренду

Сдам в аренду сертификат главного бухгалтера Финансовой компании.
тел.: 096 376 05 70
Андрей
|
|
|
Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.
Додано: Вів 31 гру, 2019 21:37
Сдам в аренду сертификат главного бухгалтера Финансовой комп
Сдам в аренду сертификат главного бухгалтера Финансовой компании.
тел.: 096 376 05 70
Андрей
Додано: Чет 02 січ, 2020 12:26
Сдам в аренду сертификат директора финансовой компании
Сдам в аренду сертификат директора финансовой компании и сертификат по финансовому мониторингу.
Тел: 096-376-05-70
Андрей.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:16
Сдам в аренду сертификат торговца
Сдам сертификат ТЦБ. Опыт работы на фондовом рынке 17 лет. Не работаю в профучасниках фондового рынка.
Тел.: 096 376 05 70
Додано: Суб 04 січ, 2020 10:03
Сдам в аренду сертификат КУА
Сдам в аренду сертификат КУА. Действует до июня 2022 года. Опыт работы на фондовом рынке- 17 лет.
тел.:096 376 05 70
Андрей.
Додано: Нед 05 січ, 2020 22:11
Сдам в аренду свидетельство главного бухгалтера фондового ры
Сдам в аренду свидетельство главного бухгалтера фондового рынка
096 376 05 70
Андрей.
Додано: Вів 07 січ, 2020 20:46
Cдам в аренду сертификат директора ломбарда
Cдам в аренду сертификат директора ломбарда и сертификат по финансовому мониторингу. Дуйствуют до 2021 года.
Тел: 096-376-05-70
Андрей.
Додано: Сер 15 січ, 2020 18:15
Оренда сертифіката керівника страхової компанії
Здам в оренду сертифікат керівника страхової компанії. Також в наявності сертифікат спеціаліста фінансового моніторингу у фінансових установах. Олена 095-461-05-16
Додано: Нед 19 січ, 2020 20:05
Сдам в аренду сертификат главного бухгалтера Финансовой комп
Сдам в аренду сертификат главного бухгалтера Финансовой компании.
тел.: 096 376 05 70
Андрей
|