Сертификаты торговца, хранителя ЦБ и прочее в аренду

Сдам в долгосрочную аренду сертификат по депозитарной деятельности. Действителен до 27.09.2021, нарушений нет.
т. (073)199-81-19
|
|
|
Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.
Додано: Чет 27 лют, 2020 13:01
Сдам в аренду сертификат хранителя (депозитарная деятельност
Сдам в долгосрочную аренду сертификат по депозитарной деятельности. Действителен до 27.09.2021, нарушений нет.
т. (073)199-81-19
Додано: Нед 01 бер, 2020 21:54
Сдам в аренду сертификат КУА
Сдам в аренду сертификат КУА. Действует до июня 2022 года. Опыт работы на фондовом рынке- 17 лет.
тел.:096 376 05 70
Андрей.
Додано: Пон 02 бер, 2020 08:17
Сдам в аренду сертификат торговца
Сдам сертификат ТЦБ. Опыт работы на фондовом рынке 17 лет. Не работаю в профучасниках фондового рынка.
Тел.: 096 376 05 70
Додано: Вів 03 бер, 2020 08:18
Сдам в аренду свидетельство главного бухгалтера фондового ры
Сдам в аренду свидетельство главного бухгалтера фондового рынка
096 376 05 70
Андрей.
Додано: Сер 04 бер, 2020 07:56
Cдам в аренду сертификат директора ломбарда
Cдам в аренду сертификат директора ломбарда и сертификат по финансовому мониторингу. Дуйствуют до 2021 года.
Тел: 096-376-05-70
Андрей.
Додано: Чет 05 бер, 2020 08:44
Сдам в аренду сертификат бухгалтера Финансовой компании
Сдам в аренду сертификат главного бухгалтера Финансовой компании.
тел.: 096 376 05 70
Андрей
|