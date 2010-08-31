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Сертификаты торговца,
хранителя ЦБ и прочее в аренду

Сертификаты торговца, хранителя ЦБ и прочее в аренду
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Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 13:01

Сдам в аренду сертификат хранителя (депозитарная деятельност

Сдам в долгосрочную аренду сертификат по депозитарной деятельности. Действителен до 27.09.2021, нарушений нет.
т. (073)199-81-19
shynkarenko
 
Повідомлень: 5
З нами з: 22.07.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2020 21:54

Сдам в аренду сертификат КУА

Сдам в аренду сертификат КУА. Действует до июня 2022 года. Опыт работы на фондовом рынке- 17 лет.
тел.:096 376 05 70
Андрей.
andrey17
 
Повідомлень: 102
З нами з: 11.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 08:17

Сдам в аренду сертификат торговца

Сдам сертификат ТЦБ. Опыт работы на фондовом рынке 17 лет. Не работаю в профучасниках фондового рынка.
Тел.: 096 376 05 70
andrey17
 
Повідомлень: 102
З нами з: 11.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 08:18

Сдам в аренду свидетельство главного бухгалтера фондового ры

Сдам в аренду свидетельство главного бухгалтера фондового рынка
096 376 05 70
Андрей.
andrey17
 
Повідомлень: 102
З нами з: 11.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 07:56

Cдам в аренду сертификат директора ломбарда

Cдам в аренду сертификат директора ломбарда и сертификат по финансовому мониторингу. Дуйствуют до 2021 года.
Тел: 096-376-05-70
Андрей.
andrey17
 
Повідомлень: 102
З нами з: 11.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 08:44

Сдам в аренду сертификат бухгалтера Финансовой компании

Сдам в аренду сертификат главного бухгалтера Финансовой компании.
тел.: 096 376 05 70
Андрей
andrey17
 
Повідомлень: 102
З нами з: 11.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 09:47

Сдам сертификат торговца ЦБ

Срок действия до 11.2020. Стаж 5 лет. 0679155100
kanunikova
 
Повідомлень: 1
З нами з: 04.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 22:33

Сдам в аренду сертификат директора финансовой компании

Сдам в аренду сертификат директора финансовой компании и сертификат по финансовому мониторингу.
Тел: 096-376-05-70
Андрей.
andrey17
 
Повідомлень: 102
З нами з: 11.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 08:49

Сдам в аренду сертификат КУА

Сдам в аренду сертификат КУА. Действует до июня 2022 года. Опыт работы на фондовом рынке- 17 лет.
тел.:096 376 05 70
Андрей.
andrey17
 
Повідомлень: 102
З нами з: 11.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 15:57

Сдам в аренду Свидетельство Главного бухгалтера фондового ры

Сдам в аренду свидетельство главного бухгалтера фондового рынка
096 376 05 70
Андрей.
andrey17
 
Повідомлень: 102
З нами з: 11.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Сдам в аренду сертификат Члена Рады НПФ
Anonymous » Вів 31 сер, 2010 12:06
0 4533
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Вів 31 сер, 2010 12:06
aizberg

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