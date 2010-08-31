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Сертификаты торговца,
хранителя ЦБ и прочее в аренду

Сертификаты торговца, хранителя ЦБ и прочее в аренду
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Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 22:31

Сдам в аренду сертификат торговца

Сдам сертификат ТЦБ. Опыт работы на фондовом рынке 17 лет. Не работаю в профучасниках фондового рынка.
Тел.: 096 376 05 70
andrey17
 
Повідомлень: 104
З нами з: 11.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 09:32

Cдам в аренду сертификат директора ломбарда

Cдам в аренду сертификат директора ломбарда и сертификат по финансовому мониторингу. Дуйствуют до 2021 года.
Тел: 096-376-05-70
Андрей.
andrey17
 
Повідомлень: 104
З нами з: 11.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 44454647
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Anonymous » Вів 31 сер, 2010 12:06
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Вів 31 сер, 2010 12:06
aizberg

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