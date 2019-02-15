справжня ринкова ціна на газ

десь у потоці новин про "газофлот" промайнула інформація, начебто зараз на спотовому ринку у Європі ціна на газ становить 70 доларів за 1000 м3.
намагався розібратись для себе, знайшов таке:
http://www.eex.com/en#
в розділі "natural gas" - спотові ціни від 16,5 до 18,3 євро за МВт-г газу; в перерахунку на кубометри - 170 євро за тисячу кубометрів максимум.
тобто теоретично будь-який Ахметов міг би вийти на німецьку біржу, купити собі газ дешевше ніж "від януковича", і зробити, наприклад взаємозалік з нафтогазом - частина російського газу (куплена в німців на біржі) замість іти в Німеччину залишається у нас. + нафтогаз ще й може залишити собі плату за транзит цього газу, нічого в "реалі" не транспортуючи.
Тепер питання - чи є на форумі специ, які знають чому така схема досі не працює в Україні?