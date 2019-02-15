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Політика та гроші / справжня ринкова ціна на газ справжня ринкова ціна на газ + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

Додано: П'ят 14 тра, 2010 17:43 справжня ринкова ціна на газ



намагався розібратись для себе, знайшов таке:



http://www.eex.com/en#



в розділі "natural gas" - спотові ціни від 16,5 до 18,3 євро за МВт-г газу; в перерахунку на кубометри - 170 євро за тисячу кубометрів максимум.



тобто теоретично будь-який Ахметов міг би вийти на німецьку біржу, купити собі газ дешевше ніж "від януковича", і зробити, наприклад взаємозалік з нафтогазом - частина російського газу (куплена в німців на біржі) замість іти в Німеччину залишається у нас. + нафтогаз ще й може залишити собі плату за транзит цього газу, нічого в "реалі" не транспортуючи.



Тепер питання - чи є на форумі специ, які знають чому така схема досі не працює в Україні? десь у потоці новин про "газофлот" промайнула інформація, начебто зараз на спотовому ринку у Європі ціна на газ становить 70 доларів за 1000 м3.намагався розібратись для себе, знайшов таке:в розділі "natural gas" - спотові ціни від 16,5 до 18,3 євро за МВт-г газу; в перерахунку на кубометри - 170 євро за тисячу кубометрів максимум.тобто теоретично будь-який Ахметов міг би вийти на німецьку біржу, купити собі газ дешевше ніж "від януковича", і зробити, наприклад взаємозалік з нафтогазом - частина російського газу (куплена в німців на біржі) замість іти в Німеччину залишається у нас. + нафтогаз ще й може залишити собі плату за транзит цього газу, нічого в "реалі" не транспортуючи.Тепер питання - чи є на форумі специ, які знають чому така схема досі не працює в Україні? ygroza Повідомлень: 84 З нами з: 14.05.10 Подякував: 6 раз. Подякували: 26 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 лют, 2019 17:10 ygroza написав: десь у потоці новин про "газофлот" промайнула інформація, начебто зараз на спотовому ринку у Європі ціна на газ становить 70 доларів за 1000 м3.



намагався розібратись для себе, знайшов таке:



http://www.eex.com/en#



в розділі "natural gas" - спотові ціни від 16,5 до 18,3 євро за МВт-г газу; в перерахунку на кубометри - 170 євро за тисячу кубометрів максимум.



тобто теоретично будь-який Ахметов міг би вийти на німецьку біржу, купити собі газ дешевше ніж "від януковича", і зробити, наприклад взаємозалік з нафтогазом - частина російського газу (куплена в німців на біржі) замість іти в Німеччину залишається у нас. + нафтогаз ще й може залишити собі плату за транзит цього газу, нічого в "реалі" не транспортуючи.



Тепер питання - чи є на форумі специ, які знають чому така схема досі не працює в Україні? десь у потоці новин про "газофлот" промайнула інформація, начебто зараз на спотовому ринку у Європі ціна на газ становить 70 доларів за 1000 м3.намагався розібратись для себе, знайшов таке:в розділі "natural gas" - спотові ціни від 16,5 до 18,3 євро за МВт-г газу; в перерахунку на кубометри - 170 євро за тисячу кубометрів максимум.тобто теоретично будь-який Ахметов міг би вийти на німецьку біржу, купити собі газ дешевше ніж "від януковича", і зробити, наприклад взаємозалік з нафтогазом - частина російського газу (куплена в німців на біржі) замість іти в Німеччину залишається у нас. + нафтогаз ще й може залишити собі плату за транзит цього газу, нічого в "реалі" не транспортуючи.Тепер питання - чи є на форумі специ, які знають чому така схема досі не працює в Україні?



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