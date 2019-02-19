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справжня ринкова ціна на газ

справжня ринкова ціна на газ
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Повідомлення Додано: П'ят 14 тра, 2010 17:43

справжня ринкова ціна на газ

десь у потоці новин про "газофлот" промайнула інформація, начебто зараз на спотовому ринку у Європі ціна на газ становить 70 доларів за 1000 м3.

намагався розібратись для себе, знайшов таке:

http://www.eex.com/en#

в розділі "natural gas" - спотові ціни від 16,5 до 18,3 євро за МВт-г газу; в перерахунку на кубометри - 170 євро за тисячу кубометрів максимум.

тобто теоретично будь-який Ахметов міг би вийти на німецьку біржу, купити собі газ дешевше ніж "від януковича", і зробити, наприклад взаємозалік з нафтогазом - частина російського газу (куплена в німців на біржі) замість іти в Німеччину залишається у нас. + нафтогаз ще й може залишити собі плату за транзит цього газу, нічого в "реалі" не транспортуючи.

Тепер питання - чи є на форумі специ, які знають чому така схема досі не працює в Україні?
ygroza
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 17:10

  ygroza написав:десь у потоці новин про "газофлот" промайнула інформація, начебто зараз на спотовому ринку у Європі ціна на газ становить 70 доларів за 1000 м3.

намагався розібратись для себе, знайшов таке:

http://www.eex.com/en#

в розділі "natural gas" - спотові ціни від 16,5 до 18,3 євро за МВт-г газу; в перерахунку на кубометри - 170 євро за тисячу кубометрів максимум.

тобто теоретично будь-який Ахметов міг би вийти на німецьку біржу, купити собі газ дешевше ніж "від януковича", і зробити, наприклад взаємозалік з нафтогазом - частина російського газу (куплена в німців на біржі) замість іти в Німеччину залишається у нас. + нафтогаз ще й може залишити собі плату за транзит цього газу, нічого в "реалі" не транспортуючи.

Тепер питання - чи є на форумі специ, які знають чому така схема досі не працює в Україні?


Мабуть, давно працює
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 20:11

Re: справжня ринкова ціна на газ

  ygroza написав:тобто теоретично будь-який Ахметов міг би вийти на німецьку біржу, купити собі газ дешевше ніж "від януковича", і зробити, наприклад взаємозалік з нафтогазом - частина російського газу (куплена в німців на біржі) замість іти в Німеччину залишається у нас. + нафтогаз ще й може залишити собі плату за транзит цього газу, нічого в "реалі" не транспортуючи.

Ще треба заплатити 20% ПДВ і вийде >10 гривень за куб, плюс доставка, а Нафтогаз продає по 10,46 гривень. Віртуальний залік Нафтогаз тільки собі буде робити - прилипали йому не потрібні.
Оперативну інформацію по цінам можна знайти тут https://www.ueex.com.ua/exchange-quotat ... tural-gas/ . На цій біржі газ продається навіть дешевше, ніж на хабах.
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lapay
 
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