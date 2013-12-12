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Получаем дивиденды

Получаем дивиденды
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 17:19

aleks_vodas
В конце декабря зашли первые дивы по SGOK . Вторые еще нет.
Reader1
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 23:28

  Reader1 написав:aleks_vodas
В конце декабря зашли первые дивы по SGOK . Вторые еще нет.

аналогично сегодня.
5 месяцев просрочка.
теперь ждём за 2016й.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 11:32

Re: Получаем дивиденды

тоже дивы SGOK по первому собранию зашли, 04.01.18
Грехи людей смывает только море!
Nikolos
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:56

  Nikolos написав:тоже дивы SGOK по первому собранию зашли, 04.01.18


Только сегодня дивы зашли, при этом писал одно заявление за первые дивы, а прислали все, очень хорошо...жаль только очень задержали...
aleks_vodas
 
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