aleks_vodas
В конце декабря зашли первые дивы по SGOK . Вторые еще нет.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 02 січ, 2018 17:19
aleks_vodas
В конце декабря зашли первые дивы по SGOK . Вторые еще нет.
Додано: Чет 04 січ, 2018 23:28
аналогично сегодня.
5 месяцев просрочка.
теперь ждём за 2016й.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Нед 07 січ, 2018 11:32
Re: Получаем дивиденды
тоже дивы SGOK по первому собранию зашли, 04.01.18
Грехи людей смывает только море!
Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:56
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