Получаем дивиденды

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 25 січ, 2018 22:56
Спекуль35 Я сегодня звонил на укрнафту они государтву только выплатили и все, а обычным акционерам делайте что хотите выплачивать не планируем. вот прислали решение, что кто-то выиграл суд
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 09:42
тогда пишите свою эл.почту - поможем, чем сможем.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: П'ят 26 січ, 2018 21:17
Yuri_T
Юрий, подскажите когда дедлайн по иску к UNAF?
Буду дома только в апреле, наверное не успею.
Додано: П'ят 26 січ, 2018 21:26
ALEX67
если формально:
по дивам 2011-2013г.г. срок заканчивается 10.04.2018г.
по дивам 2014г. срок заканчивается 03.10.2018г.
но это если формально.
из практики, пропущенный срок можно восстановить, доказав суду уважительность причины пропуска.
плюс, не забывайте возможности поверенных, которые могут подать иск и собрать документы на основании доверенности.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: П'ят 26 січ, 2018 23:20
Yuri_T
Спасибо!
По 2011-2013 кажется получал, нужно квитанции почтовые поискать.
Додано: Суб 27 січ, 2018 00:34
ALEX67
получали без решения суда?
это невозможно.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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