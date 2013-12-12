Получаем дивиденды

Додано: П'ят 26 січ, 2018 21:26

ALEX67

если формально:

по дивам 2011-2013г.г. срок заканчивается 10.04.2018г.

по дивам 2014г. срок заканчивается 03.10.2018г.

но это если формально.

из практики, пропущенный срок можно восстановить, доказав суду уважительность причины пропуска.

плюс, не забывайте возможности поверенных, которые могут подать иск и собрать документы на основании доверенности.

Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!