Получаем дивиденды

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 12 лют, 2018 22:00
В суд теперь подавать не нужно? Какая процедура, ждать или..?
rentier888
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Додано: Сер 14 лют, 2018 14:32
rentier888 написав: d_12
сократ
Вот жлобы. Ничего не меняется.
Dimar
Повідомлень: 840
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Додано: Пон 26 лют, 2018 13:51
Dimar написав: rentier888 написав: d_12
сократ
Вот жлобы. Ничего не меняется.
хоч мають бажання допомогти
ось так :(
d_12
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Додано: Сер 28 лют, 2018 22:37
Зарабатывают на своих клиентах... Подсткажите нормального интернет трейдера не дорогого.заранее спасибо
rentier888
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Додано: Чет 01 бер, 2018 19:23
rentier888 Dragon
ALEX67
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Додано: Пон 12 бер, 2018 10:52
8. Затвердження розміру річних
за 2017 рік
дивідендів Товариства.
Проект рішення:
1. Затвердити суму річних дивідендів за простими акціями у розмірі
114075439,28грн.,
який припадає на одну просту іменну акцію з дивідендної суми складає
0,932грн. http://www.ztoe.com.ua/documents/proekt2018.pdf
trex1308
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