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Получаем дивиденды

Получаем дивиденды
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 155156157158
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 22:00

В суд теперь подавать не нужно? Какая процедура, ждать или..?
rentier888
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 14:32

  rentier888 написав:d_12 сократ

Вот жлобы. Ничего не меняется.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 13:51

  Dimar написав:
  rentier888 написав:d_12 сократ

Вот жлобы. Ничего не меняется.


хоч мають бажання допомогти :)
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 22:37

Re: Получаем дивиденды

Зарабатывают на своих клиентах... Подсткажите нормального интернет трейдера не дорогого.заранее спасибо
rentier888
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 19:23

rentier888 Dragon
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 10:52

ZHEN

8. Затвердження розміру річних за 2017 рік дивідендів Товариства.
Проект рішення:
1. Затвердити суму річних дивідендів за простими акціями у розмірі 114075439,28грн.,
який припадає на одну просту іменну акцію з дивідендної суми складає 0,932грн.
:D :lol:
http://www.ztoe.com.ua/documents/proekt2018.pdf
trex1308
 
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