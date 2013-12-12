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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 26 лют, 2018 13:51
хоч мають бажання допомогти
ось так :(
Додано: Сер 28 лют, 2018 22:37
Re: Получаем дивиденды
Зарабатывают на своих клиентах... Подсткажите нормального интернет трейдера не дорогого.заранее спасибо
Додано: Пон 12 бер, 2018 10:52
ZHEN
8. Затвердження розміру річних за 2017 рік дивідендів Товариства.
Проект рішення:
1. Затвердити суму річних дивідендів за простими акціями у розмірі 114075439,28грн.,
який припадає на одну просту іменну акцію з дивідендної суми складає 0,932грн.
Додано: Вів 27 бер, 2018 14:00
Укрнафта
Всім колегам і участникам форуму великий привіт.Зареєстрований недавно але читаю і відслідковую форум з 2010.Є що згадати.
Велике прохання до Вас.Питання таке маю вимогу від Укрнафти на виплату дивідендів 2011-2013р чи можу я переуступити цю вимогу другим 1.особам або 2.родичам.або 3.факторинговій компанії.Чи не суперечить це господарському праву цивільному статуту самої компанії Укрнафта і закону України про акціонерні товариства стаття 30 і інші закони).
Образно кажучи чи зможуть вони ці особи(1. або 2 або 3.) через суд і виконавче провадження отримати мої дивіденди на себе чи компанія може і має право відмовити і суд прийме це до уваги звязку з тим що даної особи не було в реєстрі на дату складання списку акціонерів.
Розглядаю різні варіанти якщо хтось готовий допомогти або поучаствувати в даному питанні напишіть в лічку або на форум.
Сумбурно трохи написав але хто в темі думаю зрозуміють.
Прохання до модераторів не удаляти дане повідомлення.
Всім дякую
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