Получаем дивиденды

2) Прийняті рішення по сьомому питанню порядку денного:
1. Чистий прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2017 році, направити:
- 114 075 439,28 грн. - на виплату дивідендів;
- решту - на накопичення нерозподіленого прибутку.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 20 кві, 2018 16:09
ZHEN
2) Прийняті рішення по сьомому питанню порядку денного:
1. Чистий прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2017 році, направити:
- 114 075 439,28 грн. - на виплату дивідендів;
- решту - на накопичення нерозподіленого прибутку.
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