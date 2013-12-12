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Получаем дивиденды

Получаем дивиденды
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 16:09

ZHEN

http://www.ztoe.com.ua/documents/golos2018.pdf
2) Прийняті рішення по сьомому питанню порядку денного:
1. Чистий прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2017 році, направити:
- 114 075 439,28 грн. - на виплату дивідендів;
- решту - на накопичення нерозподіленого прибутку.
Baron Pampa
 
Повідомлень: 319
З нами з: 17.04.12
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Чет 12 гру, 2013 11:44
San
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