Получаем дивиденды

http://www.ztoe.com.ua/documents/golos2018.pdf 2) Прийняті рішення по восьмому питанню порядку денного: 1. Затвердити суму річних дивідендів за простими акціями у розмірі 114 075 439,28грн., дивіденд, який припадає на одну просту іменну акцію з дивідендної суми складає 0,932 грн. 2. Виплату дивідендів здійснити через депозитарну систему України в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства.
№ 7 "Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2017 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році" порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Турбоатом" одноголосно кількістю 385 759 625 голосів, що складає 100,0000 % від загальної кількості голосів акціонерів, що приймали участь у річних загальних зборах акціонерів прийнято рішення: Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році, з урахуванням Закону України "Про управління об’єктами державної власності" та постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави", наступним чином:
75 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства; на поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі; 25 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2018 рік. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2017 рік у розмірі - 532 815 тис. грн.
Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.
Подскажите пожалуйста, как происходит выплата дивидентов ? Чтобы получить дивиденты за 2017 год я должен иметь акции предприятия на конец 2017г, на момент проведения сборов акционеров в 2018г или считается какая-то другая дата?
vad12 написав:Подскажите пожалуйста, как происходит выплата дивидентов ? Чтобы получить дивиденты за 2017 год я должен иметь акции предприятия на конец 2017г, на момент проведения сборов акционеров в 2018г или считается какая-то другая дата?
дату, на которую вы должны владеть акциями, чтобы получить дивиденды, устанавливатся на собрании акционеров - т.е. каждый год эта дата может быть разная
vad12 написав:Подскажите пожалуйста, как происходит выплата дивидентов ? Чтобы получить дивиденты за 2017 год я должен иметь акции предприятия на конец 2017г, на момент проведения сборов акционеров в 2018г или считается какая-то другая дата?
дату, на которую вы должны владеть акциями, чтобы получить дивиденды, устанавливатся на собрании акционеров - т.е. каждый год эта дата может быть разная
В основном дата "отсечки " устанавливается не на общем годовом собрании акционеров ( так как такого пункта как правило нет в повестке собрания) , а на первом собрании наблюдательного совета после проведения ОГСА.
Baron Pampa написав:http://www.ztoe.com.ua/documents/golos2018.pdf 2) Прийняті рішення по восьмому питанню порядку денного: 1. Затвердити суму річних дивідендів за простими акціями у розмірі 114 075 439,28грн., дивіденд, який припадає на одну просту іменну акцію з дивідендної суми складає 0,932 грн. 2. Виплату дивідендів здійснити через депозитарну систему України в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства.
Дата отсечки и период выплаты так и не утверждён ещё , набсовет не соизволил пока собраться , уже 23 дня прошло . А обещали, что через 10 дней после ОГСА соберутся .