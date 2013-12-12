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Получаем дивиденды

Получаем дивиденды
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 16:09

ZHEN

http://www.ztoe.com.ua/documents/golos2018.pdf
2) Прийняті рішення по восьмому питанню порядку денного:
1. Затвердити суму річних дивідендів за простими акціями у розмірі 114 075 439,28грн., дивіденд, який припадає на одну просту іменну акцію з дивідендної суми складає 0,932 грн.
2. Виплату дивідендів здійснити через депозитарну систему України в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства.
Baron Pampa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 17:45

CEEN

Собрание акционеров "Центрэнерго" утвердило выплату дивидендов за 2017 год в размере 1 млрд 418 млн 297,3 тыс. грн, или 3,84 грн на акцию.


https://interfax.com.ua/news/economic/500511.html
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 15:15

TATM

http://www.turboatom.com.ua/investors/3516
№ 7 "Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2017 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році" порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Турбоатом" одноголосно кількістю 385 759 625 голосів, що складає 100,0000 % від загальної кількості голосів акціонерів, що приймали участь у річних загальних зборах акціонерів прийнято рішення: Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році, з урахуванням Закону України "Про управління об’єктами державної власності" та постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави", наступним чином:

75 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
на поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі;
25 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2018 рік.
Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2017 рік у розмірі - 532 815 тис. грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

По моим подсчётам, DPS 1.26111000 до налогов
Baron Pampa
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 17:42

через 26 дней после подачи приказа в исполнительную на счет зашли деньги от Укрнафты.
что любопытно, исполнитель предписал должнику платить непосредственно на карточный счет взыскателя.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 20:21

Re: Получаем дивиденды

Подскажите пожалуйста, как происходит выплата дивидентов ? Чтобы получить дивиденты за 2017 год я должен иметь акции предприятия на конец 2017г, на момент проведения сборов акционеров в 2018г или считается какая-то другая дата?
vad12
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 10:02

  vad12 написав:Подскажите пожалуйста, как происходит выплата дивидентов ? Чтобы получить дивиденты за 2017 год я должен иметь акции предприятия на конец 2017г, на момент проведения сборов акционеров в 2018г или считается какая-то другая дата?


дату, на которую вы должны владеть акциями, чтобы получить дивиденды, устанавливатся на собрании акционеров - т.е. каждый год эта дата может быть разная
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 08:24

  DmitryZP написав:
  vad12 написав:Подскажите пожалуйста, как происходит выплата дивидентов ? Чтобы получить дивиденты за 2017 год я должен иметь акции предприятия на конец 2017г, на момент проведения сборов акционеров в 2018г или считается какая-то другая дата?


дату, на которую вы должны владеть акциями, чтобы получить дивиденды, устанавливатся на собрании акционеров - т.е. каждый год эта дата может быть разная



В основном дата "отсечки " устанавливается не на общем годовом собрании акционеров ( так как такого пункта как правило нет в повестке собрания) , а на первом собрании наблюдательного совета после проведения ОГСА.
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 08:28

  Baron Pampa написав:http://www.ztoe.com.ua/documents/golos2018.pdf
2) Прийняті рішення по восьмому питанню порядку денного:
1. Затвердити суму річних дивідендів за простими акціями у розмірі 114 075 439,28грн., дивіденд, який припадає на одну просту іменну акцію з дивідендної суми складає 0,932 грн.
2. Виплату дивідендів здійснити через депозитарну систему України в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства.




Дата отсечки и период выплаты так и не утверждён ещё , набсовет не соизволил пока собраться , уже 23 дня прошло . А обещали, что через 10 дней после ОГСА соберутся .
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San
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