Получаем дивиденды

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 08 тра, 2018 22:40
rol23 написав:
По дивам МХП ничего не слышно?
В Універі відповіли, що як тільки гроші надійдуть в депозитарій, зроблять електронну розсилку
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