Получаем дивиденды

В Універі відповіли, що як тільки гроші надійдуть в депозитарій, зроблять електронну розсилку
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 08 тра, 2018 22:40
Додано: Пон 14 тра, 2018 18:04
У меня еще быстрее.
20 апреля апреля подал судовий наказ в исполнительную , деньги зашли сегодня 14 мая , получается через 24 дня . Я тоже на карточный счет получил ( Альфа банк )
Сегодня получил все дивиденды от Укрнафты
Живите своим умом!
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